Bundesliga , risultati 8a giornata

Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen
Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione

Giornata Nº 8
DataIncontroRisultato
24/10/2025Werder BremaUnion Berlino10
25/10/2025Eintracht FrankfurtSt.Pauli20
25/10/2025AugsburgLipsia06
25/10/2025HoffenheimFC Heidenheim31
25/10/2025AmburgoWolfsburg01
25/10/2025GladbachBayern Monaco03
25/10/2025Borussia DortmundColonia10
26/10/2025Bayer LeverkusenFriburgo20
26/10/2025StoccardaMainz 0521

Classifica

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Bayern Monaco24880030426VVVVV
2Lipsia1986111697VVNVV
3Stoccarda1886021376VVVVV
4B. Dortmund1785211468VVNPV
5Bayer Leverkusen17852118117NVVVV
6E. Francoforte13841321183PVPNV
7Hoffenheim13841315132PNPVV
8Colonia11832312111PPVNP
9Werder Brema1183231216-4PPVNV
10Union Berlino1083141115-4VNPVP
11Friburgo982331113-2VNNNP
12Wolfsburg88224913-4PPPPV
13Amburgo88224711-4VNVPP
14St. Pauli78215814-6PPPPP
15Augsburg782151220-8PPVNP
16Mainz48116916-7VPPPP
17Heidenheim48116716-9PVPNP
18B. M’gladbach38035618-12NPNPP

Ottobre 27, 2025
scritto daRedazione
