Bundesliga , risultati 8a giornata

|Giornata Nº 8
|Data
|Incontro
|Risultato
|24/10/2025
|Werder Brema
|Union Berlino
|1
|0
|25/10/2025
|Eintracht Frankfurt
|St.Pauli
|2
|0
|25/10/2025
|Augsburg
|Lipsia
|0
|6
|25/10/2025
|Hoffenheim
|FC Heidenheim
|3
|1
|25/10/2025
|Amburgo
|Wolfsburg
|0
|1
|25/10/2025
|Gladbach
|Bayern Monaco
|0
|3
|25/10/2025
|Borussia Dortmund
|Colonia
|1
|0
|26/10/2025
|Bayer Leverkusen
|Friburgo
|2
|0
|26/10/2025
|Stoccarda
|Mainz 05
|2
|1
Classifica
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Bayern Monaco
|24
|8
|8
|0
|0
|30
|4
|26
|VVVVV
|2
|Lipsia
|19
|8
|6
|1
|1
|16
|9
|7
|VVNVV
|3
|Stoccarda
|18
|8
|6
|0
|2
|13
|7
|6
|VVVVV
|4
|B. Dortmund
|17
|8
|5
|2
|1
|14
|6
|8
|VVNPV
|5
|Bayer Leverkusen
|17
|8
|5
|2
|1
|18
|11
|7
|NVVVV
|6
|E. Francoforte
|13
|8
|4
|1
|3
|21
|18
|3
|PVPNV
|7
|Hoffenheim
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|13
|2
|PNPVV
|8
|Colonia
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|11
|1
|PPVNP
|9
|Werder Brema
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|16
|-4
|PPVNV
|10
|Union Berlino
|10
|8
|3
|1
|4
|11
|15
|-4
|VNPVP
|11
|Friburgo
|9
|8
|2
|3
|3
|11
|13
|-2
|VNNNP
|12
|Wolfsburg
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|PPPPV
|13
|Amburgo
|8
|8
|2
|2
|4
|7
|11
|-4
|VNVPP
|14
|St. Pauli
|7
|8
|2
|1
|5
|8
|14
|-6
|PPPPP
|15
|Augsburg
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|20
|-8
|PPVNP
|16
|Mainz
|4
|8
|1
|1
|6
|9
|16
|-7
|VPPPP
|17
|Heidenheim
|4
|8
|1
|1
|6
|7
|16
|-9
|PVPNP
|18
|B. M’gladbach
|3
|8
|0
|3
|5
|6
|18
|-12
|NPNPP