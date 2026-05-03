Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Como – Napoli 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
AKA nella Storia: Tripletta di Pole a Miami e l’Ombra di Senna e Schumacher
L’ Atalanta non sa più vincere e Palladino “bacchetta” Scamacca
De Rossi "si prende" il Genoa

L’ Atalanta non sa più vincere e Palladino “bacchetta” Scamacca

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione

BERGAMO – Qualcosa si è rotto nell’ingranaggio perfetto di quella che, fino a poco tempo fa, era la macchina da guerra del campionato. Il pareggio interno contro un Genoa ordinato e combattivo non è che l’ultimo sintomo di una crisi d’identità: nell’ultimo mese l’Atalanta ha raccolto la miseria di due punti in quattro partite, figli di una spia della riserva accesa ormai da troppo tempo.”

Raffaele Palladino non cerca alibi, ma analizza con crudo realismo lo stato dei suoi. Il tecnico ammette che la straordinaria cavalcata stagionale ha presentato il conto proprio sul traguardo finale.

Il tema caldo della serata è stata la convivenza, durata solo un tempo, tra i due giganti dell’attacco: Krstovic e Scamacca. Un esperimento che Palladino ha troncato dopo soli 45 minuti, con parole piuttosto dirette nei confronti dell’ex West Ham:

  • Il tecnico ha sottolineato come Gianluca si sia fatto anticipare sistematicamente dai difensori del Grifone.
  • Nella ripresa, il ritorno ai due trequartisti ha dato più qualità, ma non è bastato a scardinare il muro ligure. “Da Gianluca ci aspettiamo molto di più,” ha chiosato Palladino, confermando che il numero 9 è tra i principali osservati in questo finale di stagione sottotono.

Il bilancio: “Non buttiamo tutto all’aria”

Nonostante l’amarezza per i punti persi e la brutta parentesi di Cagliari, Palladino ha voluto blindare il percorso fatto finora. Il tecnico ha ricordato i traguardi che hanno dato lustro all’annata: la semifinale di Coppa Italia e l’emozionante percorso negli ottavi di Champions League.

L’Atalanta chiude la serata con la consapevolezza di essere “sotto esame”, come ammesso dallo stesso allenatore. Se rivoluzione dovrà essere, se ne parlerà in estate; per ora, alla Dea serve ritrovare un briciolo di quella qualità smarrita per non trasformare un’ottima stagione in un mesto finale di metà classifica.

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

AKA nella Storia: Tripletta di Pole a Miami e l’Ombra di Senna e Schumacher

Maggio 3, 2026
Articolo successivo

De Rossi "si prende" il Genoa

Maggio 3, 2026

Recommended for You

Atalanta, il “muro” del Grifone è insuperabile: Scamacca esce furioso e l’Europa si allontana

Como – Napoli, Butez:” è bello giocare in questa squadra”

Como – Napoli , Conte:”Manacano tre partite , abbiamo fatto un’altro passo in avanti non solo per la Champions , anche per piazzarci più in alto possibile”

Como – Napoli , Fabregas :” avevamo preparato la partrita per vincerla”

Udinese-Torino, Kosta Runjaic:”Vincere nel giorno del ricordo della tragedia di 50 anni fa non è stato un caso, ma un dovere morale”

Udinese- Torino, D’Aversa non fa sconti: “Sconfitta di testa, sembravamo i loro figli”

Udinese, fattore casa ritrovato: Ehizibue e Kristensen affondano il Toro