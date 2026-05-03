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De Rossi “si prende” il Genoa

Maggio 3, 2026
scritto daRedazione

BERGAMO – Se il calcio fosse una questione di inerzia, quella dell’Atalanta si è esaurita tra i muretti di un mese d’aprile spietato. Il pareggio a reti bianche contro il Genoa non è solo un punto perso nella corsa all’Europa, ma la fotografia di una squadra che ha dato tutto e ora si ritrova a raschiare il fondo del barile delle energie.

Da una parte una “Dea” che non sa più vincere, dall’altra un “Grifone” che ha trovato nel suo nuovo condottiero, Daniele De Rossi, la bussola per navigare verso acque sicure.

Dall’altra parte del campo, c’è un Genoa che sorride. Daniele De Rossi ha ammesso con la consueta schiettezza romana di aver avuto “un pochino di paura” nel finale, quando la pressione orobica si è fatta asfissiante. Eppure, il suo Genoa è rimasto in piedi, raggiungendo quella quota 40 che significa, de facto, salvezza blindata.

Ma De Rossi  non guarda solo alla classifica attuale. Il suo è un manifesto programmatico rivolto alla società:

Identità: Vuole smettere di essere l’uomo delle emergenze. “Non ho mai iniziato una stagione dall’inizio”, ha ricordato, lanciando un guanto di sfida per la prossima estate.

 Qualità: Ha chiesto alla dirigenza di blindare i pezzi pregiati. Per De Rossi, questo Genoa non deve essere una comparsa, ma una solida realtà da “mantenere forte”.

Maggio 3, 2026
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