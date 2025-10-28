Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A primo tempo: Lecce-Napoli 0-1 , 72° Anguissa Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Napoli, Oriali: su de Bruney , non sappiamo i tempi di recupero"
Serie A primo tempo: Lecce-Napoli 0-1 , 72° Anguissa
Serie A: Lecce - Napoli 0-1 decide Anguissa

Serie A primo tempo: Lecce-Napoli 0-1 , 72° Anguissa

Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Napoli, Oriali: su de Bruney , non sappiamo i tempi di recupero"

Ottobre 28, 2025
Articolo successivo

Serie A: Lecce - Napoli 0-1 decide Anguissa

Ottobre 28, 2025

Recommended for You

Formula 1 , Gp del messico: vince Norris , secondo Leclerc,terzo Verstappen

Serie A Finale : Napoli – Inter 3-1, 31° de Bruney rigore, 54° McTominay 59° Chalanoglu rig. 67° Anguissa

Mondiali Ciclismo pista Cile: Italia femminile (inseguimento) medaglia d’oro

Atp 200 Vienna: Sinner -Altmaier 6-0, 6-2. L’atoatresino agli ottavi

Serie A finale: Cremonese-Udinese 1-1. Zaniolo risponde a Terracciano

Serie A , . due anticipi: Lecce-Sassuolo e Pisa Verona 0-0