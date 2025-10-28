Serie A: Lecce – Napoli 0-1 decide Anguissa

Nel primo anticipo della10a giornata il Napoli al Via del Mare batte il Lecce 1-0. A regalare la vittoria ai campioni dì’Italia ,ancora Anguissa al69 °. Il Lecce sullo 0-0 sciupa un calcio di rigore , calciato da Camarda respinto da Milinkovc-Savic.

Senza De Bruney infortunato , Conte propone Lang titolare , con Elmas . McTominay parte dalla panchina insieme a Neres. Invartiata la difesa con Di Lorenzo , Juan Jesus , Buongiorno e Oliveaira davanti a Milinkovic-Savici. A cebntrocampo Gilmour con Anguissa , lungo la fascia Politano , con Lucca unica punta in attacco.

Primo tempo con il Lecce che riduce al minimo i pericoli proposti dal Napoli, Fino al 20’ sono i partenopei a comandare il gioco : un tiro di Politano alto , e l’occasione per Oliveira lanciato da Lang con Falcone pronto a respingere in uscita con il corpo . Prima del riposo ci porova Politano , sulla traiettoria trova Lucca che respinge. Il Lecce, si bede solo solo una conclusione di Berisha dal limite la palla termina a lato. Nella rirpesa Di Francesco sostituisce Pierotti con Morente,per dare più spinta lungo la fascia destra, mentre il Napoli controlla senza affanno. Al 56′ dopo un lungo controllo al Var , Collu va a visionare l’azione incriminata da un tocco con il braccio di Juan Jesus e conede il calcio di rigore ai salentini , dal dischetto il giovane Camarda , Milinkovic-Savic intuisce e respimge. Scampato il pericolo Conte richiama in panchina Politano,Lucca e Oliveria , entrato Spinazzola, Hojlund e Neres, proprio dal piede del brasiliano su calcio di punzionne al l(56′). , il colpo di testa di Anguissa porta il Napoli in vatntaggio. Il Lecce non ci sta , mentre il Napoli controlla con qualche leggero affanno gli attacchi dei salentini, fino e oltre i sette minuti di recupero concessi da Collu. Napoli che allunga in classifica a quoita 21 punti più tre sulla Roma.

IL TABELLINO

LECCE-NAPOLI 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Berisha (32′ st Pierret), Ramadani, Coulibaly (32′ st Maleh); Pierotti (1′ st Tete Morente), Camarda (25′ st Stulic), Banda (20′ st N’Dri). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. All.: Di Francesco

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (16′ st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40′ st Gutierrez); Politano (16′ st McTominay), Lucca (16′ st Hojlund), Lang (3′ st Neres). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte

Arbitro: Collu

Marcatori: 24′ st Anguissa (N)

Ammoniti: Olivera (N), Ramadani (L), N’Dri (L)

Espulsi: –

Note: All’11’ st Milinkovic-Savic para un rigore a Camarda (L)