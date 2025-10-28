Napoli, Conte:” “Non dimentichiamo che in questo inizio di stagione stiamo affrontando una serie di infortuni di giocatori importanti”

lI Napoli batte il Lecce gfrazie al gol di Zambo Anguissa e al i rigore parato da Milinkovic-Savic. Partenopei in testa alla classifica .Antonio Conte al termne del matcjh ai microfoni Dazn. ” “Non dimentichiamo che in questo inizio di stagione stiamo affrontando una serie di infortuni di giocatori importanti. In estate si è parlato tanto di rinforzi, ma abbiamo perso De Bruyne e Lukaku. Qualcuno dice che ne stiamo giovando, ma qui si tocca l’assurdo – ha spiegato Conte ai microfoni di DAZN -. Si sono espressi tanti giudizi, eppure si è fatto male Meret e ora c’è solo Milinkovic-Savic. Qualcuno si lamentava che avessimo comprato un portiere di spessore, si parla molto, ma a volte bisogna star zitti e dare ragione a chi ci vede più lungo di chi spara sentenze”.

“Questa sfida non era semplice perché venivamo dalla partita con l’Inter dove abbiamo speso tantissime energie. Abbiamo giocato contro una buona squadra, ma dovevamo gestirla meglio nel finale – ha aggiunto Conte -. Lì deve esserci la testa al centro del campo. Per prima cosa viene quella, poi il cuore e le gambe e in alcuni casi ho dovuto provare a indirizzare la testa dalla panchina”.

Dispiace per l’infortunio di De Bruyne, ricordo i titoloni sul suo acquisto per il Napoli che staccava le dirette concorrenti. Adesso qualcuno osa dire che puo essere un vantaggio, è fantastico. Mi arrendo, ne sento di tutti i colori. Roba da Oscar. Sono passati pochi giorni da Napoli-Inter con comportamenti diversi da parte di altri. Se un presidente si lamenta dà un indirizzo importante e non va bene. Ci auguriamo che certe lamentele non condizionino Rocchi e gli arbitri. Siamo sereni e tranquilli, ma non siamo scemi e deve essere chiaro”.