Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Spalletti -Juve , la firma giovedì Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Lecce , Di Francesco: "non meritavamo la sonfitta"
Atalanta , Juric:”Se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi”
Eurolega: arrivano due sconfitte per Virtus Bologna e Olimpia Milano

Atalanta , Juric:”Se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi”

Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione

“Abbiamo dominato in lungo e in largo. Loro hanno fatto gol, ma se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi”. Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric non nasconde il rammarico per il pari contro il Milan: “Ottima prova, peccato – ha detto il tecnico della Dea a dazn – Abbiamo fatto benissimo in tutte e due le fasi, abbiamo creato varie situazioni per fare gol. C’è grande dispiacere, ma dobbiamo credere in quello che facciamo. Sono convinto che ci sbloccheremo”.

Ottobre 28, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Lecce , Di Francesco: "non meritavamo la sonfitta"

Ottobre 28, 2025
Articolo successivo

Eurolega: arrivano due sconfitte per Virtus Bologna e Olimpia Milano

Ottobre 28, 2025

Recommended for You

Napoli, Conte:” “Non dimentichiamo che in questo inizio di stagione stiamo affrontando una serie di infortuni di giocatori importanti”

Napoli, Oriali: su de Bruney , non sappiamo i tempi di recupero”

Parma , Cuesta.”contro la Roma giocheremo con umiltà e voglia di fare bene”