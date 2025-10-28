Atalanta , Juric:”Se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi”

“Abbiamo dominato in lungo e in largo. Loro hanno fatto gol, ma se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi”. Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric non nasconde il rammarico per il pari contro il Milan: “Ottima prova, peccato – ha detto il tecnico della Dea a dazn – Abbiamo fatto benissimo in tutte e due le fasi, abbiamo creato varie situazioni per fare gol. C’è grande dispiacere, ma dobbiamo credere in quello che facciamo. Sono convinto che ci sbloccheremo”.