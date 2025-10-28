Eurolega: arrivano due sconfitte per Virtus Bologna e Olimpia Milano

Un settimo turno di Eurolega da dimenticareper le italiane: la Virtus Bologna sconfitta 86-65 sul campo dello Zalgiris, registrando il terzo ko snella competizione . Lituani trascinati da Francisco (23 punti), agli emiliani non bastano i 19 di Morgan. Quinto ko invece per Milano, che deve arrendersi 74-72 sul parquet di Barcellona. Clyburn sale in cattedra tra le file dei catalani (17 punti), 15 punti per Brooks per l’Olimpia.
ZALGIRIS KAUNAS-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 86-65
TABELLINO
Parziali: 25-11, 42-33, 58-50.
Zalgiris Kaunas: Francisco 23 (4/5, 3/6, 6/8 tl), Brazdeikis 2 (1/3, 0/1), Tubelis 10 (4/5, 0/2, 2/2 tl), Sirvydis 11 (1/2, 3/6), Ulanovas 8 (1/2, 1/4, 3/4 tl); Lo (0/2, 0/2), Wright 14 (7/9, 0/1, 0/1 tl), Sleva 13 (2/4, 2/2, 3/4 tl), Birutis (0/1 da 2), Rubstavicius 3 (0/1, 1/1), Butkevicius 2 (0/1 da 2, 2/2 tl). N.e. Mikalauskas. All. Masiulis.
Virtus Olidata Bologna: Edwards 9 (4/8, 0/6, 1/2 tl), Pajola (0/1, 0/1), Smailagic 12 (1/2, 2/3, 4/4 tl), Alston Jr. 2 (1/1 da 2), Jallow (0/1, 0/1, 0/2 tl); Vildoza 2 (1/3, 0/1), Niang 6 (3/5 da 2), Taylor 6 (0/1, 2/4), Hackett, Morgan 19 (5/8, 1/4, 6/7 tl), Diouf 9 (3/4 da 2, 3/4 tl). N.e. Diarra. All. Ivanovic.
BARCELLONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 74-72
Parziali: 14-19, 36-41, 64-61.
Barcellona: Punter 13 (5/6, 1/2), Satoransky 11 (1/2, 3/4), Vesely 14 (4/9, 1/2, 3/3 tl), Clyburn 17 (5/7, 2/8, 1/1 tl), Shengelia 11 (4/8 da 2, 3/4 tl); Marcos, Cale (0/1 da 3), Norris 3 (1/1 da 3), Brizuela (0/1, 0/2), Parra 2 (1/2 da 2), Hernangomez 3 (1/3 da 2, 1/2 tl). N.e. Fall. All. Penarroya.
EA7 Emporio Armani Milano: Ellis 6 (3/4, 0/1), Shields 12 (4/9, 1/5, 1/1 tl), Bolmaro 10 (5/8 da 2), Booker 11 (4/8, 1/4), Ricci 5 (1/1, 1/6); Mannion (0/1, 0/2), Brooks 15 (2/3, 3/4, 2/2 tl), Guduric 3 (1/2 da 3), Dunston 8 (3/3 da 2, 2/2 tl), Sestina 2 (1/1, 0/2). N.e. Tonut, Totè. All. Messina.