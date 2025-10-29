Serie A: Atalanta-Milan 1-1

(Sergio Chiaretti) – Finisce in parità il secondo anticipo della nona giornata Serie A. Al new BalnceArena , Atalanta-Milan si dividono la posta in palio 1-1 .
Rossoneri subito in vantaggio al 4′ con il tiro di Ricci dal limite dell’area deviato da Ederson cla traiettoria ingannana Carnescchi. La Dea reagisce con forza , premniata al 35′ dal pareggio di Lookman su perfetto assist in vertaticale di Pasalic , il rito potente del nigeriano noin lascia scampo a Maigan. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti, soprattutto da palla inattiva, ma il risultato non cambia. Il Milan scivola così a -3 dal Napoli capolista
IL TABELLINO
ATALANTA-MILAN 1-1
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (dal 26′ st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20′ Brescianini), Bernasconi (dal 26′ st Bellanova); Lookman, Pasalic (dal 36′ st Musah sv); De Ketelaere (36′ st Samardzic sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Kolasinac, Zalewski, Sulemana, Krstovic, Maldini, Scamacca. All.: Juric.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 45′ st Athekame sv), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao (1′ st Nkunku), Gimenez (dal 17′ st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Sala.
Arbitro: Doveri
Marcatori: 4′ Ricci (M), 35′ Lookman (A)
Ammoniti: Brescianini (A); Gimenez, Modric, Gabbia (M)