Serie A basket, colpo grosso della Vanoli , battuta la Virtus

La Vanoli Cremona tira fuori le unghie e nellaa 3ª giornata della Serie A di basket – ultimo match – lLa squadra di Brotto piega a sorpresa 86-69 la Virtus Olidata Bologna e centra la seconda vittoria in questa stagione. Al PalaDozza i lombardi vivono una serata splendida, salendo in cattedra nel secondo quarto e non lasciando mai alcuna speranza di rientro ai Campioni d’Italia in carica. Durham assoluto protagonista con 17 punti. Cremona sale a 4 punti, agganciando proprio Bologna. Sorride Brescia, che, alla luce di questo risultato, resta capolista in solitaria (6 punti).

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-VANOLI BASKET CREMONA 69-86 a 4 punti,

IL TABELLINO

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-VANOLI BASKET CREMONA 69-86 (23-19, 30-41, 50-73)

Virtus Olidata Bologna – Edwards 8 (4/8, 0/6, 0/0 tl), Taylor 8 (1/1, 1/5, 3/3 tl), Alston 8 (1/3, 2/4, 0/0 tl), Jallow 9 (1/2, 1/1, 4/4 tl), Diouf 8 (3/4, 0/0, 2/4 tl); Pajola 3 (0/0, 1/4, 0/0 tl), Niang 8 (3/3, 0/0, 2/3 tl), Accorsi 3 (0/0, 1/1, 0/0 tl), Hackett 4 (2/2, 0/1, 0/0 tl), Diarra 2 (1/2, 0/0, 0/0 tl), Akele 7 (2/5, 1/1, 0/1 tl), Vildoza 1 (0/1, 0/2, 1/2 tl). All.: Ivanovic

Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl), Willis 14 (1/3, 3/7, 3/4 tl), Veronesi 11 (1/2, 3/4, 0/0 tl), Durham 17 (4/5, 2/3, 3/4 tl), N’Diaye 11 (4/5, 1/3, 0/0 tl); Jones 11 (2/3, 1/3, 4/4 tl), Casarin 10 (3/8, 1/1, 1/2 tl), Grant 9 (3/4, 1/2, 0/2 tl), Burns 3 (0/2, 1/1, 0/0 tl), Galli. All.: Brotto

