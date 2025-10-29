Fiorentina , Pioli:”abbiamo giocato contro una squadra molto forte”

La situazione in classifica è sempre preoccupante. La Fiorentina viaggia penulktia a quota 4 punti. La sconfitta contro l’Inter rimette in gioco la panchina di Stefano Pioli, noniostante le rassicurazioni del diesse Pradè.. “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più sul primo gol subito, poi è stato ancora più difficile”. “Io non sto pensando al mio futuro, ma a migliorare questa classifica che ci vede in grande difficoltà – ha aggiunto -. Le prossime due gare saranno importantissime, vogliamo vincere la prima partita perché non ci siamo ancora riusciti”. “Abbiamo incontrato tutte le big e ora dobbiamo dimostrare di essere una squadra molto superiorie a questa classifica”.