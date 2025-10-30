Serie A: Genoa – Creemonese 0-2. E’ notte fonda per il Grifone e Viera

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 30, 2025
scritto daRedazione


A Marassi va in scena la partita tra Genoa e Cremonese, gara che si sblocca già al 3’,sugli sviluppoi di un calcio d’angolo Bonazzoli porta in vantaggio i grigiorossi, con una stupenda rovesciata.

La reazione del Genoa non si fa attendere , Cornet (40′) . si divora il pareggio Si va al riposo con la Cremonese meritatamente in vantaggio.

Ne secondo tempo la Cremonese smorza subito la voiglia del Genboa di alla ricerca del pareggio , andando al raddoppio :Bonazzoli (49′) timbra la sua doppietta personale. Vitinha si vede invece annullare per fuorigioco il gol che avrebbe potuto riaprire la gara al 57’. All’85’ dalle gradinate del ‘Ferraris’ parte la contestazione dei tifosi rossoblu con lancio di fumogeni e match sospeso momentaneamente sospeso. L’arbitro fa poi riprendere il gioco e, al triplice fischio, decreta il 2-0 finale. La Cremonese vola a 14 punti. Ultimo in classifica resta il Genoa, con soli 3 punti. Si fa dura per il Grifone e per la panchina di Viera.

IL TABELLINO 
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy , Ostigard 6Vasquez , Martin (18’ st Frendrup ; Masini , Malinovskyi ; Cornet (8’ st Vitinha), Carboni 5 (18’ st Colombo ), Ellertsson; Ekhator (8’ st Ekuban ). A disp.: Gronbaek, Marcandalli, Siegrist, Sommariva, Cuenca, Onana, Messias, Venturino, Thorsby, Fini, Sabelli. All.: Vieira 
Cremonese (3-5-2): Audero ; Terracciano, Baschirotto , Bianchetti ; Barbieri , Vandeputte , Bondo (43’ st Sarmiento), Payero (43’ st Folino), Floriani Mussolini (32’ st Faye ); Bonazzoli (28’ st Vasquez ), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Johnsen, Ceccherini, Lordkipanidze, Lickunas. All.: Nicola 
Arbitro: Abisso 
Marcatori: 3’ e 4’ st Bonazzoli 
Ammoniti: Carboni (G), Vitinha (G), Leali (G), Barbieri (C) 
Note: gol annullato per fuorigioco a Vitinha (G) al 12’ st 

