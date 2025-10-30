Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finali: Roma -Parma 2-1; Juventus – Udionese 3-1 Leggi ora
Fioentina, Pradè:" "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"
Serie A: Bologna - Torino 0-0

Serie A: Inter-Fiorentina 3-0

Ottobre 30, 2025
scritto daRedazione

L’Inter b railza la teata e dopo il ko di Napoli, nella nona giotnata Serie A batte la Fiorentina 3-0. atte 3-0 la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A .

Il matcjhdi San Siro è stato un assolo dei nerazzurri che hanno dominato la gara dal primo all’ultimo minuto.

La viola resiste grazie alle parate di De Gea , poi costretto a capitolare su un potente destro da fuori area di Calhanoglu che si infila nell’angolino basso, il raddoppio lo inventa Sucic, che raccoglie un invito di Lautaro e batte il portiere viola dopo una magia.

IL TABELLINO

Inter-Fiorentina 3-0
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44′ st Frattesi); Dumfries (32′ st Carlos Augusto), Barella (40′ st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44′ st Luis Henrique), Esposito (32′ st Bonny).
Allenatore: Chivu
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (18′ st Fagioli), Mandragora (31′ st Dzeko), Ndour, Gosens; Gudmundsson (18′ st Fazzini), Kean.
Allenatore: Pioli
Arbitro: Sozza
Marcatori: 21′ st e 43′ st rig. Calhanoglu (I), 26′ st Sucic (I)
Ammoniti: Esposito (I)
Espulsi: Viti (F), somma di ammonizioni

Ottobre 30, 2025
scritto daRedazione
Fioentina, Pradè:" "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"

Ottobre 29, 2025
Serie A: Bologna - Torino 0-0

Ottobre 30, 2025

