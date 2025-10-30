Serie A: Inter-Fiorentina 3-0

L’Inter b railza la teata e dopo il ko di Napoli, nella nona giotnata Serie A batte la Fiorentina 3-0. atte 3-0 la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A .
Il matcjhdi San Siro è stato un assolo dei nerazzurri che hanno dominato la gara dal primo all’ultimo minuto.
La viola resiste grazie alle parate di De Gea , poi costretto a capitolare su un potente destro da fuori area di Calhanoglu che si infila nell’angolino basso, il raddoppio lo inventa Sucic, che raccoglie un invito di Lautaro e batte il portiere viola dopo una magia.
IL TABELLINO
Inter-Fiorentina 3-0
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44′ st Frattesi); Dumfries (32′ st Carlos Augusto), Barella (40′ st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44′ st Luis Henrique), Esposito (32′ st Bonny).
Allenatore: Chivu
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (18′ st Fagioli), Mandragora (31′ st Dzeko), Ndour, Gosens; Gudmundsson (18′ st Fazzini), Kean.
Allenatore: Pioli
Arbitro: Sozza
Marcatori: 21′ st e 43′ st rig. Calhanoglu (I), 26′ st Sucic (I)
Ammoniti: Esposito (I)
Espulsi: Viti (F), somma di ammonizioni