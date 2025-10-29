Sfondo scuro Sfondo chiaro
Genoa, Viera:"oggi è un momento difficile per tutti noi"
Fioentina, Pradè:” “Domenica con il Lecce per noi è vita o morte”
Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione

Daniele Pradè, diesse viola , intervistato dai canali ufficiali del club viola dopo il ko contro l’Inter. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l’avevamo preparato. È stata una partita tosta contro una squadra fortissima che è stata sbloccata da una prodezza balistica, un altro gol stupendo. Non era questa la partita che doveva farci cambiare rotta. Nei confronti di tutti, nei confronti del presidente che veramente ci sta male, dei nostri tifosi che non meritano certo quello che gli stiamo offrendo

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione
