Serie A: Como-Hellas Verona 3-1

La 9a giornata della Serie A esalta il Como, che batte l’Hellas Verona.

Anche se Nico Paz non brilla particolarmente, i lariani passano dopo nove minuti con Douvikas e sanno reagire al pari di Suat Serdar (25′), nato da un erroraccio di Butez. Ci pensano Posch (61′) e Vojvoda (92′) e chiudere i giochi sul 3-1 dopo altrettanti inserimenti in area, portando Fabregas a quota 16 punti.

LA PARTITA

Il Como ritrova la viottoria i. I lariani inizioano il match spingendo sull’acceeratore vicinissimi al vantaggio cion la solita punizione di Nico Paz. L’Hellas risponde con Giovane, ma Butez non si fa sorprendere. Al (9′) il Como passa in vantaggio: cross di Alex Valle, che propizia il colpo di testa di Douvikas: è 1-0.

Il solito gioco del Como nella gestione della palla costringe il Verona a veloci ripartenze al 23′: Butez salva su Serdar,poi Nelsson dal corner mette i brividi alla didesa lariana. Al 25′, arriva il pari al Verona: Caqueret e Butez sbagliano in costruzione, Serdar ruba palla e insacca l’1-1.

la reazione del Como con Nico Paz , Montipò risponde alla grande. Si va al riposo con il risultato di parità.

Nella ripresa , il Como che spreca q qualche occasione. Al al 61′, il Como va in gol : cross di Caqueret e colpo di testa di Posch 2-1. Il Verona il baricentro, Il Como subisce e colpisce al 92′ con Vojvoda per il 3-1 finale . La squadra di Fabregas, sale a 16 punti e sogna l’Europa. Il Verona, invece, si ferma a cinque punti e manca ancora la vittoria.





IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1) – Butez ; Posch (33′ st Vojvoda ), Jacobo Ramon , Diego Carlos , Alex Valle ; Caqueret (45′ st Smolcic), Da Cunha ; Kühn 5 (33′ st Kempf ), Nico Paz , Diao (9′ st Jesus Rodriguez ); Douvikas (45′ st Morata sv). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Alberto Moreno, Baturina, Perrone, Addai, Le Borgne, van der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

HELLAS VERONA (3-5-2) – Montipò ; Bella-Kotchap , Nelsson , Valentini (23′ st Bradaric ); Belghali , Suat Serdar (23′ st Niasse ), Gagliardini (30′ st Sarr ), Bernede , Frese ; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu Santiago, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Ajayi. All. Zanetti.

Arbitro: Marcenaro.

Marcatori: 9′ Douvikas (C), 25′ Suat Serdar (V), 16′ st Posch (C), 47′ st Vojvoda (C).

Ammoniti: Gagliardini (V), Belghali (V), Nico Paz (C), Nelsson (V), Orban (V).