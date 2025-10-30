MaxiMall Pompeii porta i tifosi del Napoli allo stadio con il concorso “Napoli AG4IN Diretta Show”

Vinci un posto alla Stadio Diego Armando Maradona con il MaxiMall Pompeii. Il mega centro commerciale di Torre Annunziata lancia il Concorso a premi “Napoli AG4IN Diretta Show”: grazie alla collaborazione con Radio CRC, Radio Partner del Calcio Napoli, alcune delle partite di serie A e delle competizioni UEFA della SSC Napoli saranno trasmesse in diretta all’interno del MaxiMall Pompeii, offrendo ai visitatori un’esperienza unica ed emozionante nel cuore della galleria commerciale.

Compra e vinci un posto allo stadio! Questa l’iniziativa lanciata lo scorso 18 ottobre e in programma fino alla fine del Campionato. Un invito a vivere il MaxiMall con tutta la famiglia, tra shopping, buon cibo e divertimento.

Durante ogni giornata di trasmissione, dalle 9:30 alle 21:30, sarà infatti possibile partecipare al Concorso Instant Win: vincere è facile, basta effettuare una spesa minima di 30 euro in uno degli esercizi commerciali del MaxiMall e iscrivere i dati dello scontrino sul sito dedicato www.napoliag4indirettashow.it, la risposta sarà immediata!

Per ogni partita sono 2 i biglietti in palio nel settore Distinti dello Stadio Diego Armando Maradona per vivere dal vivo le partite del Napoli.

Fino a maggio 2026 Radio CRC, partner ufficiale della manifestazione, con i propri giornalisti assicurerà dal MaxiMall la telecronaca appassionata delle partite per gli ospiti presenti in galleria per quasi tutte le partite del campionato nazionale e dalle competizioni internazionali con match storici come Napoli-Inter, Roma-Napoli e Juve-Napoli. Un’occasione per vivere la partita negli spazi del MaxiMall Pompeii in un’atmosfera unica e coinvolgente e magari portarsi a casa un biglietto per vedere da vicino il grande Napoli.

Info e regolamento completo su www.napoliag4indirettashow.it