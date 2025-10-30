Napoli, Gilmour:” il Como ha ottimi giocatori ma, noi siamo un bel gruppo”

Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita”. Così il centrocampista del Napoli Billy Gilmour intervenuto ai microfoni di Radio CRC. “Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio”, ha aggiunto.