Basket Serie A: Virtus corsara a Trento. Vincono in trasferta Trieste e Udine

Nella quinta giornata di Serie A di basket Bologna centra la quarta vittoria stagionale superando Trento in trasferta 102-83: Edwards (15 punti) e Morgan (17) trascinano le V-nere al successo. Prima vittoria dal ritorno nella massima serie per Udine, corsara a Sassari con l’88-70 nel segno di Bendzius (25 punti). In fondo alla classifica insieme ai sardi c’è anche Treviso, ko in casa contro Trieste 107-100: super Ramsey da 34 punti.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 83-102
TABELLINO
Dolomiti Energia Trentino-Virtus Olidata Bologna 83-102
Parziali: 24-26, 43-57, 62-78.
Dolomiti Energia Trentino: Steward 11 (2/4, 2/6, 1/2 tl), Jones 6 (1/4, 0/4, 4/4 tl), Jogela 8 (4/5, 0/3), Mawugbe 6 (3/3 da 2), Aldridge 11 (1/3, 3/4); C. Niang 2 (1/4, 0/1), Forray 10 (3/4, 1/1, 1/1 tl), Airhienbuwa (0/1 da 2), Jakimovski 12 (3/5, 1/2, 3/4 tl), Bayehe 13 (4/4, 1/2, 2/2 tl), Fall (0/1 da 2), Hassan 4 (2/2, 0/5). All. Cancellieri.
Virtus Olidata Bologna: Vildoza 12 (1/1, 2/5, 4/4 tl), Edwards 15 (0/4, 5/8), Alston 11 (1/1, 3/4), Jallow 7 (2/5, 1/2), Diouf 10 (4/6 da 2, 2/3 tl); Morgan 17 (4/5, 2/4, 3/3 tl), Pajola 5 (1/3 da 3, 2/4 tl), S. Niang 13 (5/7, 0/1, 3/3 tl), Accorsi 4 (2/2 da 2), Hackett 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Diarra 4 (2/3 da 2, 0/2 tl), Akele. All. Ivanovic.
NUTRIBULLET TREVISO-PALLACANESTRO TRIESTE 100-107
TABELLINO
Nutribullet Treviso-Pallacanestro Trieste 100-107
Parziali: 30-25, 54-58, 77-92.
Nutribullet Treviso: Abdur-Rahkman 30 (3/4, 6/13, 6/9 tl), Ragland 8 (4/7, 0/1), Olisevicius 19 (4/9, 3/8, 2/3 tl), Chillo 6 (2/3 da 3), Stephens 5 (2/3 da 2, 1/2 tl); Torresani (0/1, 0/1), Miaschi 12 (3/3, 2/5), Pinkins 20 (7/10, 2/2), Pellegrino (0/1 da 2). N.e. Guerrini, Guidolin, Spinazzé. All. Rossi.
Pallacanestro Trieste: Ramsey 34 (4/4, 7/11, 5/5 tl), Sissoko 19 (6/9 da 2, 7/10 tl), Ross 2 (0/2 da 2, 2/2 tl), Brown 13 (0/1, 3/7, 4/5 tl), Toscano-Anderson 11 (2/5, 2/4, 1/4 tl); Uthoff 5 (1/2, 1/1), Candussi 9 (3/4, 1/2), Moretti 10 (3/4, 1/2, 1/2 tl), Ruzzier 4 (0/1 da 3, 4/4 tl). N.e. Deangeli, Iannuzzi, Brooks. All. Gonzalez.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-APU OLD WILD WEST UDINE 70-88
TABELLINO
Banco di Sardegna Sassari-Apu Old Wild West Udine 70-88
Parziali: 17-25, 38-41, 51-68.
Banco di Sardegna Sassari: Marshall Jr. 14 (4/7, 2/7), Buie 7 (0/5, 1/5, 4/5 tl), Johnson 11 (3/4, 0/6, 5/6 tl), Thomas 5 (0/1 da 3, 5/8 tl), McGlynn 6 (2/4 da 2, 2/2 tl); Zanelli (0/1 da 2, 0/2 tl), Beliauskas 5 (1/2, 1/5), Vincini 16 (5/7, 1/1, 3/4 tl), Mezzanotte 6 (2/7 da 2, 2/2 tl), Ceron. N.e. Seck, Casu. All. Bulleri.
Apu Old Wild West Udine: Hickey 10 (2/8, 2/4), Mekowulu 12 (5/6 da 2, 2/5 tl), Bendzius 25 (4/4, 5/8, 2/2 tl), Brewton 4 (0/3 da 2, 4/5 tl), Ikangi 3 (1/4 da 3); Alibegovic 16 (1/4, 4/8, 2/2 tl), Spencer (0/1 da 2), Da Ros 5 (1/1, 1/3, 0/2 tl), Dawkins 11 (1/4, 3/5), Calzavara 2 (1/3, 0/1, 0/2 tl). N.e. Pavan, Mizerniuk. All. Vertemati.
Domenica 2 Novembre
Cantù – Cremona
Reyer Venezia-Varese
Trapani Shark-Brescia
Reggiana-Olimpia Milano
Derthona-Napoli
CLASSIFICA
|1
|Pallacanestro Germani Brescia
|4
|0
|1,000
|2-0
|2-0
|2
|Virtus Segafredo Pallacanestro Bologna
|4
|1
|,800
|2-1
|2-0
|3
|Dolomiti Energia Aquila Basket Trento
|3
|2
|,600
|2-1
|1-1
|4
|Vanoli Basket Cremona
|3
|1
|,750
|2-0
|1-1
|5
|Pallacanestro Trieste
|3
|2
|,600
|1-1
|2-1
|6
|Bertram Yacths Derthona Tortona
|3
|1
|,750
|2-0
|1-1
|7
|EA7 Emporio Armani Olimpia Milano
|3
|1
|,750
|1-1
|2-0
|8
|Umana Reyer Venezia Mestre
|2
|2
|,500
|2-0
|0-2
|9
|GeVi S.S. Napoli Basket
|2
|2
|,500
|1-1
|1-1
|10
|Unahotels Pallacanestro Reggiana
|2
|2
|,500
|2-0
|0-2
|11
|Trapani Shark
|3
|1
|,750
|1-0
|2-1
|12
|Pallacanestro Openjobmetis Varese
|1
|3
|,250
|0-2
|1-1
|13
|Pallacanestro Cantù
|1
|3
|,250
|1-1
|0-2
|14
|A.P.U. Old Wild West Udine
|1
|4
|,200
|0-2
|1-2
|15
|Universo NutriBullet Treviso Basket
|0
|5
|,000
|0-3
|0-2
|16
|Dinamo Banco di Sardegna Sassari
|0
|5
|,000
|0-3
|0-2