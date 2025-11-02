Prima di Spalletti con vittoria della Juve 2-1 sulla Cremonese

Comincia bene l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: nell’anticipo della 10a giornata di Serie A, i bianconeri vincono 2-1 contro la Cremonese.
Si mette subito bene per i bianconeri , al 3′ Kostic , rispolverato dal nuovo tecnico e schierato tirolare lungo la fascia di sinistra porta in vantaggio la Juve : facile il tap in dell’esterno serbo sudeviazione involontaria di Vandeputte. La Cremonese sunisce i bianconeri , la squadra di Nicola fatica a riorganizzarsi . Si rivede un Vlahovic voglioso , in versione’Osimhen0′, mentre Openda svaria da una parte all’altra dell’attacco. Al 68′ il raddoppio di Cambiaso, bravo con il sinistro a fulminare Audero. Nel finale Vardy accorcia le distanze, ma è troppo tardi.
La Cremoiense incassa la prima sconfitta casalinga. , la Juve guarda con fiducia la classifica e il prossimo furuto con l’impronta Luciano Spalletti.
IL TABELLINO
CREMONESE-JUVENTUS 1-2
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (36′ st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (17′ st Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (26′ st Faye); Bonazzoli (26′ st Vazquez), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All.: Nicola
Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie (40′ st Rugani), Locatelli, Thuram (34′ st Adzic), Kostic (34′ st Joao Mario); Openda (19′ st Conceicao), Vlahovic (40′ st David). A disp.: Perin, Scaglia, Zhegrova, Miretti, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 2′ Kostic (J), 23′ st Cambiaso (J), 38′ st Vardy (C)
Ammoniti: Bianchetti (C)
Note: Al 51′ st ammonito Spalletti (J) per proteste