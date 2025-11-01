Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Fiorentina: Gosens lesione al retto femorale coscia sinistra
Juventus , Spallettyi:” ci vuole coraggio , diventa fondamentale”
Serie B - risultati 11a giornata

Novembre 1, 2025
Intervsistato da Dazn , nel pre-partita Cremoinese -Juventus , allo stadio Zini , le paropoe di Luciano Spalletti al debutto sulla panchina bianconera:” Importanti sono le relazioni e i i rapporti fanno sempre bene alla squadra sempre , se hai un biuon rapporto, dobbiamo lavoriare seriamente con disciplina , per raggiungere i risultati.

Su modulo: ” devo assolutamente provare  ci vuole tecnica e qualità poi si cerca diu fare la partita . L’obiettivo primario? Avere coraggio diventa fondemantale . Ci stati dentro nel moodo giusto”.

Novembre 1, 2025
