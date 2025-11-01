Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Alassime piega Bublik in due set e vola in finale Art Parigi
Milan , Allegri:””Abbiamo perso un po’ di giocatori post nazionale, ma sono cose che succedono”
Genoa , via Viera , panchina a Criscito

Milan , Allegri:””Abbiamo perso un po’ di giocatori post nazionale, ma sono cose che succedono”

Novembre 1, 2025
scritto daRedazione

Massimiliano Alkegri prepara la sfida del suo Milan contro la Roma di Gasperini. il tecnico rossonero in conferenza stanpa_” La Roma sta facendo molto bene, Gasperini ha dato subito un’impronta caratteriale e tattica”. “Dobbiamo recuperare bene le energie perché più o meno giocano sempre gli stessi. Abbiamo una partita bella da giocare contro la Roma che sta facendo bene. È la squadra con più clean sheet in campionato, ha subito 4 gol. Noi invece ne abbiamo subiti nelle ultime: dobbiamo invertire la tendenza”

Novembre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Alassime piega Bublik in due set e vola in finale Art Parigi

Novembre 1, 2025
Articolo successivo

Genoa , via Viera , panchina a Criscito

Novembre 1, 2025

Recommended for You

Lecce , Di Francesco:” contro la Forentina , gara importante per noi”

Roma , Gasperini:” l’obiettivo è quello di migliorarsi”

Torino, Baroni:” contro il,Pisa servirà una grande prestazione”