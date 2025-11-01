Serie A . designazioni 10a giornata

Zuferli per Napoli-Como
UDINESE – ATALANTA Sabato 01/11 h.15.00
FABBRI
YOSHIKAWA – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00
ZUFFERLI
MOKHTAR – FONTEMURATO
IV: CREZZINI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
CREMONESE – JUVENTUS Sabato 01/11 h. 20.45
CHIFFI
CECCONI – MORO
IV: PEZZUTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
H. VERONA – INTER h. 12.30
DOVERI
LO CICERO – VECCHI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
FIORENTINA – LECCE h. 15.00
RAPUANO
PALERMO – BARONE
IV: AYROLDI
VAR: MASSA
AVAR: MARESCA
TORINO – PISA h. 15.00
ARENA
BERTI – COLAROSSI
IV: ALLEGRETTA
VAR: CAMPLONE
AVAR: SOZZA
PARMA – BOLOGNA h. 18.00
BONACINA
MASTRODONATO – POLITI
IV: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
MILAN – ROMA h. 20.45
GUIDA (foto)
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
SASSUOLO – GENOA Lunedì 03/11 h. 18.30
FELICIANI
ROSSI L. – DI MONTE
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA
LAZIO – CAGLIARI Lunedì 03/11 h. 20.45
SACCHI J.L.
MONDIN – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO