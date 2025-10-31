Lazio , Sarri:” quattro giorni di riposo rispetto ai sei del Pisa per gentile concessione della Lega”

,E’ un Maurizio Sarri polemico , dopo il pareggio della sua Lazio 0-0 contro il Pisa Il tecnico bianoceleste ha parlato do contro gli infortuni e il calendario. “Siamo venuti qui con sette assenze e con gente che arriva da un lungo periodo di inattività e non poteva essere competitiva con due gare così ravvicinate – ha spiegato il tecnico della Lazio -. Siamo venuti qui con quattro giorni di riposo rispetto ai sei del Pisa per gentile concessione della Lega”. “Per il momento va bene così. Problema centravanti? No, c’è un problema offensivo – ha aggiunto -.