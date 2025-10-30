Pisa, Gilardino:”Devo fare i complimenti alla squadra per l’ordine in campo”

Dopo il pareggio con la Lazio, Gilardino è soddisfatto. ” Lìequilibrio della squadra è stato determinante con la voglia di proporre in alcuni momenti della gara – ha spiegato il tecnico del Pisa -. Abbiamo creato i presupposti per far male alla Lazio, ci siamo difesi molto bene e Semper ha fatto due grandi parate”. “Per noi stasera è un mattoncio che mettiamo nella nostra casella dell’autostima”, ha aggiunto.