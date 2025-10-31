Serie A: Pisa – Lazio 0-0

L’ultimo match dellaa 9a giornata tra Pia e lazio s finisce 0-0. All’Arena Garibaldi la squadra di Maurizio i Sarri segna il passo dopo la vittoria casalinga contro la Juve e e si porta a quota 12 punti in classifica.

Protagonisti dsella serata i due portieri : Semper e Provedel nel primo tempo da una parte Touré fallisce una grande occasione, dall’altra Semper si oppone a due conclusioni di Isaksen e devia sul palo un sinistro di Basic . Parate che nella ripresa fanno il paio con un intervento di Provedel su colòo di testa di Moreo , lo imita i Touré f la conclusione uori di poco.

IL TABELLINO

PISA-LAZIO 0-0

Pisa (3-4-2-1): Semper ; Denoon (1’st Calabresi ), Caracciolo , Canestrelli ; Touré , Aebischer , Marin (20′ st Akinsanmiro ), Angori ; Tramoni (20′ st Moreo ), Cuadrado (20′ st Leris ); Nzola .

A disp.: Nicolas, Scuffet, Mbambi, Bonfanti, Hojholt, Vural, Piccinini, Meister, Buffon, Lorran. All.: Gilardino

Lazio (4-3-3): Provedel ; Marusic , Gila (15′ st Provstgaard ), Romagnoli , Pellegrini (13′ st Lazzari ); Guendouzi , Cataldi , Basic (13′ st Vecino ); Isaksen (36′ st Noslin ), Dia (1′ st Pedro ), Zaccagni .

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane. All.: Sarri

Arbitro: Massa

Marcatori: –

Ammoniti: Denoon, Cuadrado (P); Guendouzi, Pedro (L)