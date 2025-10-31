Sfondo scuro Sfondo chiaro
Tennis Atp Parigi. Sinner b. Cerundolo 7-5, 6-1
Spalletti:” “Spero di rientrare nel giro scudetto”

Luciano Spalletti  alla prima conferenza stmpa ufficiale da allenatore della Juventus.

“Sono delle sensazioni bellissime , la storia di questo club è importante sappiamo che c’è un’aspettativa alta, e avere un contatto diretto in pratica è sempre una bellissima emozione”.

” Il tipo di contratto non è un problema. Spero di rientrare nel giro scudettoVlahovic? Io parlerò con lui e non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società. Poi il tecnico ha parlato del Napoli: “Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore. Dopo Napoli ho detto che dopo quella stagione non avrei voluto mettere un’altra tuta, solo per quella stagione. Io ho avuto rispetto per quella opzione e per il Napoli città”.

Uno stralcio delle prime parole di Spalletti nuiovo allenatore della Juve

