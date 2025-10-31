Claudio Contessa porta a Terni il campionato regionale di tennistavolo per giornalisti

Alla decima edizione, il trofeo del campionato regionale di tennistavolo per giornalisti cambia provincia: per la prima volta va infatti ad un collega della provincia di Terni. Il torneo è stato ospitato per la nona edizione consecutiva dal Palazzetto dello sport Aldo De Santis di Terni, centro tecnico della Fitet e sede di allenamento della nazionale italiana di tennistavolo.( Foto: Claudio Contesda con la vicepresidente Ussi Umbria Elena Ballarani).

Il nuovo campione regionale è Claudio Contessa (Ufficio Stampa Lega) che ha superato in finale Roldano Boccali (Il Giornale di Bastia Umbra). Al terzo posto si piazza il folignate Roberto Vitali (Ufficio stampa Camera di Commercio), che nella finale per il podio ha superato il ternano Fabio Trombettoni, già direttore di Radio Gamma.

Organizzato dal gruppo umbro dell’Ussi-Unione Stampa Sportiva Italiana, sotto la supervisione del Terni Tennis Tavolo, il campionato ha visto i giornalisti sfidarsi prima in gironi preliminari e successivamente negli scontri diretti. Per la prima volta il torneo ha visto al via anche una collega.

Dietro i primi quattro si sono piazzati nell’ordine: Moreno Sturaro (Sporterni/Corriere dell’Umbria), Alessandro Ciriello (freelance), Luca Pagliaricci (fotografo), Claudio Bianconi (Vivoumbria), Chiara Damiani (Ufficio stampa Camera di Commercio), Emanuele Lombardini (Gtuppo Paginesì).

Alla cerimonia di premiazione è intervenuta Elena Ballarani, vicepresidente di Ussi Umbria.

Ussi Umbria ringrazia la società Terni Tennistavolo ed in particolare Zefferino Mancini per la supervisione ed il supporto e la Fitet per aver concesso le strutture.