Genoa , via Viera , panchina a Criscito

I risultati non sono arrivati el’ultimo posto in classifica la causa del ribaltone sulla panchina del Genoa.

Il comunicato del Grifone : “Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra – si legge nel comunicato del club – La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”. Soluzione interna per il posticipo contro i neroverdi, dunque, con Criscito e Murgita a guidare la prima squadra. Criscito dirigerà già l’allenamento di oggi. Poi si sceglierà il sostituto: tra i nomi in lista Vanoli, De Rossi e Gotti.