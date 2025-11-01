Serie B – risultati 11a giornata

AVELLINO-REGGIANA 4-3
Marcatori: 21′ Simic (aut.), 32′ Insigne (A), 50′ Biasci (A), 54′ e 62′ Novakovich (R), 64′ Simic (A), 70′ Palumbo (A)
CARRARESE-FROSINONE 0-2
Marcatori: 41′ rig. Calò, 89′ Ghedjemis
PADOVA-SUDTIROL 1-1
Marcatori: 43′ Merkaj (S), 85′ rig. Bortolussi (P)
VIRTUS ENTELLA-EMPOLI 1-0
Marcatore: 86′ Andrea Tiritiello
PALERMO-PESCARA
Sabato 1° Novembre – Ore 19:30
BARI-CESENA
Domenica 2 Novembre Ore 15:00
CATANZARO-VENEZIA
Domenica 2 Novembre Ore 15:00
MODENA-JUVE STABIA
Domenica 2 Novembre Ore 15:00
MONZA-SPEZIA
Domenica 2 Novembre – Ore 17:15
SAMPDORIA-MANTOVA
Domenica 2 Novembre – Ore 19:30