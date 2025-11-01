Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3
Juventus , Spallettyi:" ci vuole coraggio , diventa fondamentale"
Serie B – risultati 11a giornata

Novembre 1, 2025
scritto daRedazione

AVELLINO-REGGIANA 4-3

Marcatori: 21′ Simic (aut.), 32′ Insigne (A), 50′ Biasci (A), 54′ e 62′ Novakovich (R), 64′ Simic (A), 70′ Palumbo (A)

CARRARESE-FROSINONE 0-2

Marcatori: 41′ rig. Calò, 89′ Ghedjemis

PADOVA-SUDTIROL 1-1

Marcatori: 43′ Merkaj (S), 85′ rig. Bortolussi (P)

VIRTUS ENTELLA-EMPOLI 1-0

Marcatore: 86′ Andrea Tiritiello

PALERMO-PESCARA

Sabato 1° Novembre – Ore 19:30

BARI-CESENA

Domenica 2 Novembre Ore 15:00

CATANZARO-VENEZIA

Domenica 2 Novembre Ore 15:00

MODENA-JUVE STABIA

Domenica 2 Novembre Ore 15:00

MONZA-SPEZIA

Domenica 2 Novembre – Ore 17:15

SAMPDORIA-MANTOVA

Domenica 2 Novembre – Ore 19:30

Juventus , Spallettyi:" ci vuole coraggio , diventa fondamentale"

Novembre 1, 2025

