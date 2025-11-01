Sfondo scuro Sfondo chiaro
Atp Parigi , Zverev b. Medvede e raggiunge Sinner in semifinale
Serie B , designazioni 11a giornata
ESCLUSIVA MV | Roberto Scarnecchia: “Roma e Milan sono da Scudetto”

Serie B , designazioni 11a giornata

Novembre 1, 2025
scritto daRedazione

AVELLINO – REGGIANA Sabato 1/11 h. 12:30

MASSIMI

GIUGGIOLI – SANTAROSSA

IV:      MARCHETTI

VAR:  NASCA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CARRARESE – FROSINONE Sabato 1/11 h. 15:00

MARINELLI

LAUDATO – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:    PRONTERA

AVAR:      COSSO

PADOVA – SUDTIROL Sabato 1/11 h. 15:00

PERRI

GALIMBERTI – GRASSO

IV:       DRIGO

VAR: MONALDI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)     

AVAR: AURELIANO (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

VIRTUS ENTELLA – EMPOLI Sabato 1/11 h. 17:15

MARIANI

TEGONI – ZEZZA

IV:     RESTALDO

VAR:     MERAVIGLIA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:     DI VUOLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30

ZANOTTI

CAPALDO – LUCIANI

IV:      TURRINI

VAR:   VOLPI 

AVAR:    GUALTIERI

BARI – CESENA h. 15:00

FOURNEAU

BITONTI – EMMANUELE

IV:     URSINI

VAR: GIUA

AVAR: GHERSINI

CATANZARO – VENEZIA h. 15:00

PERENZONI

PRETI – CATALLO

IV:     VINGO

VAR:    MARINI

AVAR:     PRENNA

MODENA – JUVE STABIA h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV:     BOZZETTO

VAR:     SANTORO

AVAR:       FERRIERI CAPUTI

MONZA – SPEZIA h. 17:15

LA PENNA

CECCON – BELSANTI

IV:       CALZAVARA

VAR:     BARONI  

AVAR:       PAGANESSI

SAMPDORIA – MANTOVA h. 19:30

MUCERA (foto)

MINIUTTI – CORTESE

IV:       DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI 

AVAR:       DEL GIOVANE

Novembre 1, 2025
scritto daRedazione
