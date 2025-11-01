Udinese, Runjaic:” sono felice e orgoglioso della squadra”

Kosta Runjaic si gode la bella vittopria (1-0), contro l’Atalanta. Il tecnico friulano al termine del match:”Abbiamo fatto una prestazione matura per una vittoria indubbiamente meritata”. “Loro erano imbattuti in Serie A e questo la dice lunga sulla loro tenuta difensiva – ha osservato -. Ora dobbiamo dare continuità a quello che si è visto oggi: abbiamo dominato dal punto di vista delle energie e dell’approccio, vinto i duelli, lottato sule seconde palle”.