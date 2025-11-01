Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Atalanta, Juric:"Per la prima volta la prestazione è stata negativa"
Udinese, Runjaic:” sono felice e orgoglioso della squadra”
Sinner batte Zverev e vola in finale Atp Parigi

Udinese, Runjaic:” sono felice e orgoglioso della squadra”

Novembre 1, 2025
scritto daRedazione

Kosta Runjaic si gode la bella vittopria (1-0), contro l’Atalanta. Il tecnico friulano al termine del match:”Abbiamo fatto una prestazione matura per una vittoria indubbiamente meritata”. “Loro erano imbattuti in Serie A e questo la dice lunga sulla loro tenuta difensiva – ha osservato -. Ora dobbiamo dare continuità a quello che si è visto oggi: abbiamo dominato dal punto di vista delle energie e dell’approccio, vinto i duelli, lottato sule seconde palle”.

Novembre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Atalanta, Juric:"Per la prima volta la prestazione è stata negativa"

Novembre 1, 2025
Articolo successivo

Sinner batte Zverev e vola in finale Atp Parigi

Novembre 1, 2025

Recommended for You

Atalanta, Juric:”Per la prima volta la prestazione è stata negativa”

Milan , Allegri:””Abbiamo perso un po’ di giocatori post nazionale, ma sono cose che succedono”

Lecce , Di Francesco:” contro la Forentina , gara importante per noi”

Roma , Gasperini:” l’obiettivo è quello di migliorarsi”

Torino, Baroni:” contro il,Pisa servirà una grande prestazione”