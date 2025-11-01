Serie A: Napoli-Como 0-0

Finisce 0-0 Napoli – Como, Più tatticismo che emopzioni al Maradona.
Conte ripropone al cento della difesa Rrahamani. All’8′ il Como perde Kemp , entra Diego Carlos.
Milinkovic -Savic , dopo quello di Canarda del Lecce para un calcio di rigore a Morata , il fallo desso stesso portiere sull’attaccaante lariano. Il Napoli si vede poco , nelle difficoltà di manovra azzurri presssati dai lariani . la partitata è dispendiosa per le due squadre. Butez solo nella rirpesda deve intervenire su un rasoterra di Politano , poiu uomo contro uomo e 33 falli fischiati nel computo totale del match da parte dell’ottimo arbitro Zuferli. Napoli che sale in testa alla classifica a+1 sulla Roma , giallorossi attesi domani nella sfiuda contro il MIlan.
Nel Napoli infortunato nel primo tempo Gilmour , sostituito da Elmas. Buone notizie pr Conte , il rientro nhel finale di gara di Lobotka.
IL TABELLINO
NAPOLI-COMO 0-0
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno , Spinazzola (1′ st Gutiérrez ); Anguissa, Gilmour (37′ Elmas ), McTominay ; Politano (42′ st Lobotka), Hojlund (42′ st Lucca ), Neres (28′ st Lang ). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte
Como (4-2-3-1): Butez , Smolcic (26′ st Posch ), Ramon , Kemp (8′ Diego Carlos ), Valle; Caqueret (26′ st Da Cunha ), Perrone ; Addai (37′ st Rodriguez , Nico Paz, Diao ; Morata (37′ st Douvikas ). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N)
Note: al 26′ Morata (C) sbaglia un calcio di rigore