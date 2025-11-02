Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Basket Serie A: Milano batte Reggio Emilia
Allegri:” da Galeone ho imparato tutto da lui”
Gasperini:" Galeone mi disse: dobbiamo giocre la partita fino alla fine"

Allegri:” da Galeone ho imparato tutto da lui”

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione

Massimiliano Allegri nel posto.parita ontro la Roma , ha voluto ricordare con Giovanni Galeone suo maestro di calcio:” “Per me è una giornata triste – dice parlando della scomparsa di Giovanni Galeone -, ci ha lasciato il mister a cui ero legato anche umanamente dopo 35 anni. Nel 91’ sono arrivato dal Pavia al Pescara. Loro avevano preso Massara e nel pacchetto ci hanno messo anche me. Dopo che sono arrivato lì dopo mezz’ora ho capito che era diverso, mi hanno detto che il trequartista non lo potevo fare e che dovevo fare la mezzala. E da lì ho iniziato la mia modesta carriera da giocatore. Mi ha insegnato molto, e nonostante sia passato per un grande attaccante i concetti e i principi della fase difensiva li ho imparati tutti da lui”.

Novembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Basket Serie A: Milano batte Reggio Emilia

Novembre 2, 2025
Articolo successivo

Gasperini:" Galeone mi disse: dobbiamo giocre la partita fino alla fine"

Novembre 2, 2025

Recommended for You

Patma , Cuesta:”è stata una partita difficile”

Bologna , Nicolini:”Andare sotto dopo venti secondi non è facile  siamo stati bravi”

Bologna , Miranda:” vittoria importantissima”

Serie A , un minuto di raccoglimento per ricordare Giovanni Galeone

Napoli, Gilmour e Spinazzola affaticamento muscolare

Juventus, Cambiaso:”importante aver vinto”

Napoli, Milinkovic-Savic:”sul rigore? La decisione arriva in un attimo”

Fiorentina: Gosens lesione al retto femorale coscia sinistra