Allegri:” da Galeone ho imparato tutto da lui”

Massimiliano Allegri nel posto.parita ontro la Roma , ha voluto ricordare con Giovanni Galeone suo maestro di calcio:” “Per me è una giornata triste – dice parlando della scomparsa di Giovanni Galeone -, ci ha lasciato il mister a cui ero legato anche umanamente dopo 35 anni. Nel 91’ sono arrivato dal Pavia al Pescara. Loro avevano preso Massara e nel pacchetto ci hanno messo anche me. Dopo che sono arrivato lì dopo mezz’ora ho capito che era diverso, mi hanno detto che il trequartista non lo potevo fare e che dovevo fare la mezzala. E da lì ho iniziato la mia modesta carriera da giocatore. Mi ha insegnato molto, e nonostante sia passato per un grande attaccante i concetti e i principi della fase difensiva li ho imparati tutti da lui”.