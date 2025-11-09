Basket Serie A: vittorie per Virtus e Germani

La 7a giornata della Serie A di basket registyra ì successi della sbla Virtus Olidata Bologna, e Germani Brescia. I lombardi battono Trieste (98-75), mentre la Virtus si aggiudica il derby contro Reggio Emilia (80-78). Successo anche per l’EA7 Emporio Armani Milano, i lombardi superano 87-63 Treviso e si mette all’inseguimento con Venezia e la Bertram Derthona. Infine, la sesta vittoria di Trapani (gravata dal -4): 96-90 su Cremona.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 87-63
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 87-63 (25-13, 46-29, 67-45)
EA7 Emporio Armani Milano – Ellis 8 (2/5, 1/3, 1/1 tl), Bolmaro 0 (0/2, 0/0, 0/0 tl), Ricci 12 (0/1, 4/6, 0/0 tl), Guduric 2 (1/2, 0/3, 0/0 tl), Nebo 2 (1/3, 0/0, 0/2 tl); Mannion 15 (1/2, 3/5, 4/4 tl), Booker 6 (3/3, 0/4, 0/0 tl), Brooks 22 (5/7, 4/8, 0/0 tl), Totè 12 (3/5, 0/1, 6/8 tl), Flaccadori 4 (2/3, 0/1, 0/0 tl), Tonut 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl). N.e.: Dunston. All.: Messina
Nutribullet Treviso Basket – Ragland 14 (3/5, 2/4, 2/2 tl), Abdur-Rahkman 7 (2/4, 0/2, 3/4 tl), Pinkins 6 (2/3, 0/2, 2/2 tl), Stephens 4 (1/5, 0/0, 2/6 tl), Olisevicius 19 (4/9, 3/8, 2/2 tl); Miaschi 2 (1/2, 0/2, 0/0 tl), Chillo 7 (1/1, 1/6, 2/2 tl), Pellegrino 4 (0/0, 0/0, 4/4 tl), Torresani (0/0, 0/2, 0/0 tl). N.e.: Spinazzè, Guidolin. All.: Rossi
GERMANI BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 98-75
GERMANI BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 98-75 (32-25, 53-44, 71-60)
Germani Brescia – Bilan 6 (3/4, 0/1, 0/0 tl), Della Valle 25 (1/3, 7/13, 2/2 tl), Ndour 16 (6/11, 0/0, 4/4 tl), Ivanovic 17 (2/6, 2/3, 7/7 tl), Rivers 20 (5/7, 3/8, 1/1 tl); Burnell 12 (4/9, 0/2, 4/4 tl), Mobio 2 (1/1, 0/1, 0/0 tl), Cournooh (0/1, 0/0, 0/0 tl), Ferrero, Santinon, Doneda. All.: Cotelli
Pallacanestro Trieste – Toscano-Anderson 5 (1/5, 1/4, 0/0 tl), Ross 19 (7/9, 1/3, 2/3 tl), Sissoko 5 (2/4, 0/0, 1/2 tl), Brown 6 (2/3, 0/4, 2/3 tl), Ramsey 20 (7/10, 1/5, 3/4 tl); Uthoff 11 (4/8, 1/3, 0/0 tl), Ruzzier 2 (1/2, 0/1, 0/0 tl), Candussi 4 (2/3, 0/1, 0/1 tl), Moretti 3 (0/2, 1/2, 0/0 tl), Deangeli (0/1, 0/0, 0/0 tl). N.e.: Iannuzzi, Brooks. All.: Gonzalez
TRAPANI SHARK-VANOLI BASKET CREMONA 96-90 (22-28, 50-48, 76-71)
Trapani Shark – Eboua 15 (5/6, 1/1, 2/4 tl), Ford 19 (5/7, 2/6, 3/4 tl), Alibegovic 7 (1/5, 1/3, 2/2 tl), Allen 13 (5/10, 0/2, 3/5 tl), Petrucelli 11 (1/2, 3/3, 0/0 tl); Cappelletti 2 (1/5, 0/1, 0/0 tl), Notae 16 (2/4, 4/9, 0/0 tl), Rossato 3 (1/3, 0/2, 1/1 tl), Sanogo 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Hurt 3 (0/1, 1/1, 0/0 tl). N.e.: Arcidiacono, Pugliatti. All.: Repesa
Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 2 (1/3, 0/0, 0/0 tl), Durham 17 (5/5, 0/3, 7/8 tl), Willis 21 (3/4, 4/9, 3/3 tl), Veronesi 4 (1/4, 0/4, 2/2 tl), Ndiaye 13 (2/2, 3/6, 0/0 tl); Jones 14 (4/6, 1/4, 3/3 tl), Casarin 13 (5/9, 1/2, 0/0 tl), Burns 4 (1/3, 0/2, 2/2 tl), Grant 2 (1/2, 0/0, 0/0 tl). N.e.: Galli. All.: Brotto
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 80-78
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 80-78 (17-17, 35-32, 56-51)
Virtus Olidata Bologna – Pajola 7 (1/2, 1/4, 2/2 tl), Smailagic 5 (1/2, 1/2), Alston Jr 5 (0/1, 1/4, 2/2 tl), Morgan 21 (1/2, 4/12, 7/8 tl), Jallow (0/1 da 3), Vildoza 10 (1/1, 2/4, 2/2 tl), S. Niang 6 (3/5 da 2), Hackett 15 (4/5, 1/2, 4/4 tl), Diouf 11 (4/6 da 2, 3/4 tl), Akele (0/2 da 2). N.e. Accorsi, Diarra. All. Ivanovic.
Una Hotels Reggio Emilia – Barford 15 (4/6, 1/4, 4/4 tl), Woldetensae 9 (3/8 da 3), Caupain 20 (5/9, 1/7, 7/9 tl), Severini (0/5 da 3), Echenique 27 (9/13 da 2, 9/10 tl), Williams 4 (1/2 da 2, 2/6 tl), Smith 3 (0/1, 1/1), Uglietti (0/2 da 2), Vitali, Abreu. N.e. Mainini, El Hadji. All. Priftis.
BERTRAM DERTHONA-OPENJOBMETIS VARESE 90-87
BERTRAM DERTHONA-OPENJOBMETIS VARESE 90-87 (23-23, 40-48, 71-72)
Bertram Derthona – Vital 28 (4/9, 4/12, 8/9 tl), Hubb 11 (1/2, 3/5), Gorham 8 (4/6, 0/2), Olejniczak 16 (8/12 da 2), Riismaa (0/1 da 3), Pecchia 2 (1/3 da 2), Chapman 2 (1/3 da 2), Strautins 7 (0/1, 1/3, 4/4 tl), Baldasso 9 (3/5, 0/7, 3/4 tl), Biligha 7 (3/4 da 2, 1/3 tl). N.e. Di Meo, Tandia. All. Fioretti.
Openjobmetis Varese – Moore 17 (4/5, 3/5), Nkamhoua 10 (3/9, 1/3, 1/1 tl), Renfro (0/1 da 2), Moody 8 (1/2, 2/3), Freeman 5 (1/2, 1/6), Alviti 11 (1/2, 3/6), Assui 4 (1/1 da 3, 1/2 tl), Iroegbu 26 (7/10, 2/7, 6/6 tl), Librizzi 6 (1/3 da 3, 3/3 tl). N.e. Villa, Ladurner, Tornese. All. Kastritis.
UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-76
UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-76 (12-15, 37-35, 68-59)
Umana Reyer Venezia – Cole 8 (1/6, 2/5), Horton 13 (6/9 da 2, 1/2 tl), Bowman 12 (2/4, 2/4, 2/3 tl), Parks 21 (3/4, 4/5, 3/4 tl), Wiltjer 3 (1/4 da 3), Tessitori 6 (0/1, 1/1, 3/4 tl), Candi 10 (2/5, 2/4), Wheatle 2 (1/2 da 2), Nikolic 7 (2/2, 0/4, 3/4 tl), Valentine 7 (2/4, 1/5). N.e. Lever, De Nicolao. All. Spahija.
Banco di Sardegna Sassari – Marshall Jr 14 (1/7, 4/8), Buie 8 (0/4, 1/4, 5/5 tl), Beliauskas (0/1, 0/4), Vincini 4 (2/4 da 2), Thomas 20 (4/6, 1/2, 9/10 tl), Zanelli 2 (1/1, 0/1), Seck 1 (1/2 tl), Johnson 15 (2/3, 3/7, 2/2 tl), Mezzanotte 5 (1/1, 1/2), McGlynn 7 (1/3 da 2, 5/6 tl). N.e. Ceron, Casu. All. Mrsic.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NAPOLI BASKETBALL 87-93
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NAPOLI BASKETBALL 87-93 (15-20, 39-41, 63-69)
Dolomiti Energia Trentino – Steward 23 (6/13, 1/2, 8/8 tl), Jogela 8 (1/4, 2/3), Mawugbe 3 (1/4 da 2, 1/3 tl), Jakimovski 13 (4/4, 1/3, 2/4 tl), Hassan 3 (0/2, 1/1), C. Niang 2 (0/2 da 3, 2/4 tl), Forray 9 (3/4 da 3), Airhienbuwa, Aldridge (0/2 da 2), Bayehe 6 (1/1, 1/1, 1/2 tl), Battle 20 (6/8, 2/5, 2/2 tl). N.e. Jones. All. Cancellieri.
Napoli Basketball – Flagg 10 (2/7, 1/4, 3/4 tl), Mitrou-Long 24 (4/7, 4/4, 4/4 tl), Simms 16 (2/5, 2/5, 6/8 tl), Caruso 6 (2/5 da 2, 2/4 tl), Bolton 17 (5/7, 1/4, 4/4 tl), El-Amin 13 (2/4, 2/3, 3/4 tl), Croswell 2 (1/1 da 2, 0/2 tl), Faggian, Treier 2 (1/1 da 2), Gentile 3 (1/1 da 3). N.e. Saccoccia, Gloria. All. Magro.
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-APU OLD WILD WEST UDINE 90-85 dts
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-APU OLD WILD WEST UDINE 90-85 dts (20-17, 41-41, 54-61, 75-75)
Acqua San Bernardo Cantù – Gilyard 16 (0/2, 4/6, 4/6 tl), Ballo 7 (3/4 da 2, 1/4 tl), Bortolani 4 (2/5, 0/3), Sneed 34 (5/10, 6/7, 6/6 tl), Ajayi 3 (0/2, 1/3), Bowden 12 (1/2, 3/5, 1/1 tl), Moraschini 8 (2/6, 1/7, 1/2 tl), De Nicolao 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Basile 2 (1/1, 0/3), Okeke 2 (0/1 da 2, 2/2 tl). N.e. Molteni, Zimonjic. All. Brienza.
APU Old Wild West Udine – Spencer 8 (4/8 da 2), Hickey 17 (7/14, 1/5), Bendzius 18 (4/7, 2/5, 4/4 tl), Brewton 16 (7/12 da 2, 2/2 tl), Ikangi, Alibegovic 10 (1/4, 2/3, 2/3 tl), Mekowolu 5 (2/3 da 2, 1/1 tl), Da Ros (0/2, 0/1), Dawkins 3 (1/4 da 3), Calzavara 8 (1/5, 1/4, 3/6 tl). N.e. Pavan, Mizerniuk. All. Vertemati.