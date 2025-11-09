Sfondo scuro Sfondo chiaro
Basket Serie A: vittorie per Virtus e Germani
Lazio, Sarri:”non vedo più arbitri all’altezza”
Novembre 9, 2025
scritto daRedazione

Maurizio Sarri si sfoga dopo la sconfitta della sua lazio in quel di San Siro 2-0 contro l’Inter:”l’rbitro non ha inciso sul risultato, l’Inter ha fatto meglio di noi e avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. È l’ora però di iniziare a pensare di noleggiare gli arbitri dall’estero, la situazione è abbastanza pesante. Non vedo più arbitri all’altezza. Quello di stasera sicuramente non lo è stato”. “Sono arrabbiato : il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lat”.

Novembre 9, 2025
scritto daRedazione
