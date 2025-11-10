Sfondo scuro Sfondo chiaro
Aria pesante in casa Napoli, in attesa del faccia a faccia tra Conte e De Laurentiis
Lazio, Sarri:"non vedo più arbitri all'altezza"
Lautaro- Bonny , Inter -Lazio 2-0
Serie C - Ternana-Vis Pesaro 1-1, Dubickas risponde a Stabile

Lautaro- Bonny , Inter -Lazio 2-0

Novembre 10, 2025
scritto daRedazione

L’Inter ha battuto 2-0 la Lazio nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata di Serie A e vola in testa alla classifica a braccetto con la Roma a quota 24 punti.

.Una seratya speciale a San Siro iniziata già al 2° minuto quando Lautaro Martinez con un dstro all’incrocio fulmina Provedel. Si mette subito bene per i nerazzurri che fanno la partita gestendo il match. La Lazio prova a replicare con Isakssen e Zaccagni in contropiedi , Sommer reesta inoperoso per tutto il primo tempo. Nella ripresa è arrivato il raddoppio che ha chiuso la partita: Dimarco serve sul piatto d’argento e sul secondo palo Bonny l’ex Parma evita Romagnoli facile appoggiare il 2-0 in rete . Sussulto della Lazio con Gila , il colpo di testa non varca la linea della porta di Sommer. Finisce tra gli applausi del pubblico di San Siro , fa festa anche Chivu

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-0
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (11′ st C. Augusto), Barella, Calhanoglu (36′ st Frattesi), Sucic (11′ st Zielinski), Dimarco; Bonny (36′ st Esposito), Lautaro (25′ st Thuram). A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, L. Henrique, Diouf. All.: Chivu.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (23′ st Pellegrini), Gila, Romagnoli (30′ st Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (20′ st Vecino), Basic; Isaksen (20′ st Noslin), Dia (20′ st Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Belahyane. All.: Sarri.
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 3′ Lautaro, 17′ st Bonny
Ammoniti: Akanji, Sucic, Dumfries (I); Zaccagni, all. Sarri (L)

Novembre 10, 2025
scritto daRedazione
Lazio, Sarri:"non vedo più arbitri all'altezza"

Novembre 9, 2025
Serie C - Ternana-Vis Pesaro 1-1, Dubickas risponde a Stabile

Novembre 10, 2025

