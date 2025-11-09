Roma- Udinese 2-0. Giallorossi in testa alla classifica

Un gol per tempo e la Roma , supera 2-0 l’Udinese e si riprende la vetta della classifica.
All’Olimpico sono giallorossi a commdare il gioco sin dalle prime battute, Dopo un bel colpo di testa di Celik , di poco al lato . Roma sfortunata con Cristante che centra il palo con Okoye battuto. Gasperini deve rinunciare a Dobvik , l’ucraino infortunato sostituito da Baldanzi. Al 42′ i giallorossi ottengono un calcio di rigore itrasformato da Pellegrini, concesso da Collu dopo il richiamo del Var per un tocco di mano di Kamara,. Nella ripresa ci pensa Celik a raddoppiare dopo uno scambio in area con Mancini
IL TABELLINO
ROMA-UDINESE 2-0
Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini , N’Dicka , Hermoso ; Celik (45′ st Ziolkowski , Koné , Cristante , Wesley (45′ st Ghilardi); Soulé (29′ st El Shaarawy ), Pellegrini (29′ st El Aynaoui 6); Dovbyk 6 (43′ Baldanzi ). A disp.: Vasquez, Gollini, Sangaré, Rensch, Tsimikas, Pisilli. All.: Gasperini
Udinese (3-5-2): Okoye ; Bertola , Kabasele (9′ st Palma ), Solet ; Zanoli , Ekkelenkamp , Karlstrom (27′ st Piotrowski ), Atta , Kamara (37′ st Zemura ); Zaniolo (37′ st Bayo ), Buksa (27′ st Davis 5,5). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Collu
Marcatori: 42′ rig. Pellegrini (R), 16′ st Celik (R)
Ammoniti: Cristante (R), Pellegrini (R), Karlstrom (U)