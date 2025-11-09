Napoli , Buongiorno: con il mister rivedremo dove abbiamo commesso errori”

Dopo la sconfitta 2-0 contro il Bologna , il difensore del NapoliAlessandro Buongiorno ai microfoni Dazn: cosa provate dopo la prestazioe:
” c’è delusione per la sconfitta insieme al mister rivedremo dove abbiamo sbagliato”
Sui due gol il primo di Dallinga poi quello di Lucumi?
“ Ovviamente quando arrivano i cross dobbiamo stare attenti agli inserimenti . Eravamo messi male. Rivedremo tutto con il mister”
La produzione offebsiva , il Napoli non ha fatto gol in tre partite:
” quando parliamo della fase offebnva parliamo di tutta la squadra. Tutti dobbiamo dare una mano in più . Noi cerchiamo di lavorare con il mister su quetse situazioni”.