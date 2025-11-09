Genoa, De Rossi:”. È un punto importante in ottica pausa”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finale: Roma-Udinese 2-0 , 42′ Pellegrini rigore, 61′ Celik
Novembre 9, 2025
scritto daRedazione

Alla prima del suo Genoa , Daniele De Rossi relegato in tirbuna perchè squalificato , si porende il punto (2-2-) dopo ilpareggio contro la Fiorentina:” C’ è tanto da lavorare .- Così iltecnico in conferenza stampa . ” Dobbiamo ma siamo consapevoli dobbiamo fare tanto e che in partita hanno lottato con i denti contro una squadra molto forte. La squadra ha reagito . Sono contento di questo, gliel’ho detto e si riparte da qui. Negli episodi non siamo stati tanto fortunati”. La squadra ha bisogno di una gestione del pallone diversa”.

