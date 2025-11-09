Berarrdi e Pinamonti mandano al tappeto l’Atalanta 3-0

Un Sassuolo perfeto in ogni suo ruolo spedasce al tappeto una brutta Atalanta. Una sconfitta casalinga che pesa : 3-0 finale a favore della squadra emiliana grazie alla doppietta di un ritrovato Berardi al 29′ lsu rigore il fallo di Carnesecchi su Pinamonti) :ilraddoppio di Pinamonti al 47′ della riorpesa, e sigilo di Berardi al 65′ P. Per la Dea, non c’è stata continuità dopo la vittoria in Champios League al veldrono contro il Mardiglia , la dea incassA l secondo stop consecutivo in campionato . Trema la panchina di Juric . Grosso può essere più che s per la prova offerta dalla sua squadra I tre punti consentono al l Sassuo di scavalcare l’Atalanta in classifica al’Atalanta e si a quota 16, la Dea resta a 13.
LA PARTITA
IL TABELLINO
Atalanta-Sassuolo 0-3
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (1′ st Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson (1′ st De Ketelaere), Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Krstovic; Lookman. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, de Roon, Kolašinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini. All.: Juric.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Candé; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera (15′ st Laurienté). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini. All.: Grosso.
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 29′ rig., 20′ st Berardi, 2′ st Pinamonti
Ammoniti: Muric, Candé (S)