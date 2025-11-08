Sfondo scuro Sfondo chiaro
Parma, Cuesta:” abbiamo giocato con tanto cuore”
Parma, Cuesta:” abbiamo giocato con tanto cuore”

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione

“L’atteggiamento avuto è stato positivo. Abbiamo esso tanto cuore in campo , e questo ci ha permesso di pareggiare”.- Cosi’ Carlos Cuesta tecnico del Parma dopo il pareggio 2-2 contro il Milan. ” Loro sono stati bravi a muoversi, abbiamo fatto fatica a prenderli. Volevamo essere più aggressivi e dominanti nella metà campo avversaria, così siamo stati più pericolosi. Nel finale abbiamo preso qualche ripartenza. Andiamo avanti a lavorare per migliorare”. “Prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto stasera”.

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione
Milan , Gabbia:" Siamo delusi perché abbiamo buttato via due punti"

Novembre 8, 2025
Milan , Allegri: "sono due punti buttati via"

Novembre 8, 2025

