Parma, Cuesta:” abbiamo giocato con tanto cuore”

“L’atteggiamento avuto è stato positivo. Abbiamo esso tanto cuore in campo , e questo ci ha permesso di pareggiare”.- Cosi’ Carlos Cuesta tecnico del Parma dopo il pareggio 2-2 contro il Milan. ” Loro sono stati bravi a muoversi, abbiamo fatto fatica a prenderli. Volevamo essere più aggressivi e dominanti nella metà campo avversaria, così siamo stati più pericolosi. Nel finale abbiamo preso qualche ripartenza. Andiamo avanti a lavorare per migliorare”. “Prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto stasera”.