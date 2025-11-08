Serie A : Pisa – Cremonese 1-0 decide Tourè

(Serena Albino)– Il Pisa, centra la porima vittoria in campionato. La squadra di Gilardino alla Cetilar Arena Garibaldi batte la Cremonese 1-0. A regalare la vittoria ai nerazzurri , Tourè al 75′.

I nerazzurri spingono al via , Nzola è uno dei più attivi inseine all’autore del gol . La Cremonese rispondecon Vasquez Risponde la Cremonese col Mudo Vazquez, che impegna Semper con un delicato tiro a giro . La partita è viva , ma nessuna delle due sdquadre riesce a superarsi.

Nella rirpesa il Pisa deve riunciare a Cuadrado e chiede un rigore, che non viene concesso. La Cremonese sfiora il vantaggio con Vazquez, la travresa respinge la conclusione dell’attaccante grigiorosso. Al 75′: arriva il vantaggio pisano con il copo di testa di Tourè sull’assist di Tramoni . La Cremonese non si arrende attacca con Vardy, Bonazzoli e Johnsen, ma rischiano solo di subire il bis: ci va vicino Canestrelli. Vince dunque 1-0 il Pisa, che sale a nove punti e si allontana dal terzultimo posto. Si ferma a quota 14 punti, invece, la Cremonese: secondo ko di fila per i grigiorossi.

IL TABELLINO

PISA (3-4-2-1) – Semper ; Caracciolo , Canestrelli , Calabresi ; Touré , Aebischer , Akinsanmiro (22′ st Piccinini ), Cuadrado (1′ st Leris ); Isak Vural (22′ st Marin ), Moreo (22′ st Tramoni ); Nzola (46′ st Meister ). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Buffon, Coppola, Raul Albiol, Denoon, Bonfati, Lorran. All. Gilardino.

CREMONESE (3-5-2) – Audero ; Terracciano (46′ st Johnsen s), Baschirotto , Bianchetti ; Barbieri , Payero (32′ st Sarmiento ), Bondo , Vandeputte , Faye (32′ st Floriani Mussolini ); Vazquez (32′ st Bonazzoli ), Vardy . A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All. Nicola.

Arbitro: Marcenaro.

Marcatore: 30′ st Touré (P).

Ammoniti: Aebischer (P), Faye (C), Isak Vural (P), Terracciano (C), Marin (P), Piccinini (P).