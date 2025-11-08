Eurolega: MIlano batte l’Anadolu Efes 97-93

La 9a giornata dell’Eurolega sorride a ll’OLimpia Milano .

I lombardi si aggiudicano il match e c entrabno la la quarta vittoria in Eurolega , sbancando Istanbul. L’Anadolu Efes è trascinato da un sontuoso Dozier, autore di 34 punti, ma si arrende sul punteggio di 97-93. Servono due supplementari per blindare la vittoria dell’Olimpia, che si dimostra più lucida nell’overtime e sfrutta anche un pizzico di fortuna sulle ultime conclusioni rivali.



IL TABELLINO



ANADOLU EFES ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 93-97



(16-16, 36-33, 48-59, 73-73. 84-84)



Anadolu Efes Istanbul – Larkin 12 (3/6, 2/9), Weiler-Babb 16 (5/7, 2/4), Smits 6 (2/4, 0/1, 2/2 tl), Osmani 14 (4/10, 2/3), Yilmaz (0/1 da 3), Loyd 9 (4/7, 0/6, 1/1 tl), Cordinier (0/1, 0/2), Dozier 34 (10/13, 4/6, 2/2 tl), Jones 2 (1/1 da 2). N.e. Hazer, Swider, Mutaf. All. Kokoskov.



EA7 Emporio Armani Milano – Ellis 14 (3/5, 2/5, 2/2 tl), Booker 2 (1/4 da 2), LeDay 25 (3/4, 4/6, 7/8 tl), Guduric 13 (2/4, 2/4, 3/4 tl), Shields 24 (2/4, 6/8, 2/2 tl), Mannion 3 (0/1, 1/4), Bolmaro 10 (2/4 da 2, 6/8 tl), Brooks (0/1, 0/3), Ricci (0/2 da 3), Dunston 4 (2/4 da 2), Sestina 2 (1/2 da 2). N.e. Diop. All. Messina.