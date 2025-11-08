Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Eurolega: MIlano batte l'Anadolu Efes 97-93
Lecce, Di Francesco:” Il Verona ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto”
Milan Vibes: video -intervista, special bilancio sul club rossonero con l'avv. Felice Raimondo

Lecce, Di Francesco:” Il Verona ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto”

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione

“Dobbiamo lavorare da squadra, al di là dei discorsi di reparto. Serve fare un’ottima fase preventiva, abbiamo lavorato così, per non andare in difficoltà contro una squadra che secondo me ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto”. Così il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida interna contro il Verona.

Novembre 8, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Eurolega: MIlano batte l'Anadolu Efes 97-93

Novembre 8, 2025
Articolo successivo

Milan Vibes: video -intervista, special bilancio sul club rossonero con l'avv. Felice Raimondo

Novembre 8, 2025

Recommended for You

Udinese, Runjaic:” contro a Roma forse sarà una gara simile all’Atalanta”

Cagliari , Pisacane:”Bisogna fare qualcosa in più, tutti, a partire da me”

Atalanta, nessuna lesione per Brescianini

Como , Fabregas:”il Cagliari, “una squadra dalla struttura e dalle idee molto chiare che può fare male”

Parma , Cuesta:” il Milan è una grande squadra e dovremo essere attenti”