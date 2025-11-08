Lecce, Di Francesco:” Il Verona ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto”

“Dobbiamo lavorare da squadra, al di là dei discorsi di reparto. Serve fare un’ottima fase preventiva, abbiamo lavorato così, per non andare in difficoltà contro una squadra che secondo me ha raccolto molto meno rispetto a quanto ha prodotto”. Così il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida interna contro il Verona.



