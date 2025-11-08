Sfondo scuro Sfondo chiaro
Norris si prende la pole della Sprint Race del GP del Brasile
Atp 250 Atene: Musetti batte Korda e vola in finale contro Djokovic
Serie A : Pisa - Cremonese 1-0 decide Tourè

Atp 250 Atene: Musetti batte Korda e vola in finale contro Djokovic

Novembre 8, 2025
Redazione

Lorenzo Musetti accede alla finale del torneo Atp 250 di Atene e continua a sognare le Finals. Il tennista toscano supera lo statunitense Korda 2-1 in poco più di due ore e un quarto, con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5, e dopo aver annullato un match-point all’avversario sul 4-5 del terzo set. Lorenzo raggiunge Novak Djokovic nella sfida per il titolo, dopo il successo del serbo per 2-0 (6-3, 6-4) contro il tedesco Hanfmann.

Novembre 8, 2025
Redazione
Norris si prende la pole della Sprint Race del GP del Brasile

Novembre 8, 2025
Serie A : Pisa - Cremonese 1-0 decide Tourè

Novembre 8, 2025

