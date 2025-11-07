Djokovic batte Hanfmann in due set e vola in fianle Atp Atene

Novak Djokovic , 34 anni il prososimo 17 novembre , accede alla finale del torneo Atp 250 di Atene. Il tennista serbo, numero 5 del ranking, ha battuto in semifinale il tedesco Yannick Hanfmann, 117 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 20′ di gioco. Il serbo ora attende il vincente della sfida tra lo statunitense Sebastian Korda e l’azzurro Lorenzo Musetti che punta al titolo in terra greca per garantirsi un posto alle Atp Finals di Torino.