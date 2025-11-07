Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Conference League finale: Mainz-Fiorentina 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
John Elkan:" Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus"
Djokovic batte Hanfmann in due set e vola in fianle Atp Atene
Sonego battuto in semifinale a Metz da Norrie

Djokovic batte Hanfmann in due set e vola in fianle Atp Atene

Novembre 7, 2025
scritto daRedazione

Novak Djokovic , 34 anni il prososimo 17 novembre , accede alla finale del torneo Atp 250 di Atene. Il tennista serbo, numero 5 del ranking, ha battuto in semifinale il tedesco Yannick Hanfmann, 117 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 20′ di gioco. Il serbo ora attende il vincente della sfida tra lo statunitense Sebastian Korda e l’azzurro Lorenzo Musetti che punta al titolo in terra greca per garantirsi un posto alle Atp Finals di Torino.

Novembre 7, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

John Elkan:" Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus"

Novembre 7, 2025
Articolo successivo

Sonego battuto in semifinale a Metz da Norrie

Novembre 7, 2025

Recommended for You

Atp Atene, Musetti batte Warwrinka

Wta Finals, Paolini eliminata da Coco Gauff

Wta Finals: esordio amaro per Paolini

Masters 1000 Parigi: Sinner batte Aliassime e torna numero 1 al mondo

Alassime piega Bublik in due set e vola in finale Art Parigi

Atp Parigi , Zverev b. Medvede e raggiunge Sinner in semifinale