Champions League : O.Marsiglia – Atalanta 0-1 ; Inter Kiriat 2-1
Sinner , Atp Finals di Torino , per confermarsi nunero 1 al mondo
Novembre 6, 2025
Redazione

Jannik Sinner ritornato nunero 1 al mondo del tennius , pronto ad imergersi ATP fINALS in porigramma a T orino . Il camoione italiano dal 9 al 16 novemnbre scalpita per affrintare affrointare difendere innanzitutto il titolo conquistato lo scorso anno e per cobfermaresi nunero 1 al mondo.

Il 24/enne di Val Pusteria dovrà affrontare nel girone “Bjorn Borg” Alexander Zverev, Ben Shelton e uno fra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime che sono stati inseriti nel girone iniziale. Un sorteggio favorevole per l’azzurro che potrebbe trovare Carlos Alcaraz già in semifinale, chiamato a sfidare nel gruppo “Jimmy Connors” Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

Ci sono buone le probabilitàdi partecipare al torneo anche per l’altro azzurro Lorenzo Musetti qualora dovesse vincere l’ATP 250 di Atene. Il 23enne toscano ha la possibilità di superare nbella speciuale classifica Felix Auger-Aliassime Altyra possibiltà per il toscano arrivare a Torino . se Novak Djokovic rinunci alle ATP Finals lasciando così il posto a Musetti. 

Novembre 6, 2025
Redazione
Novembre 6, 2025
Novembre 6, 2025

