Champions League: risultati e marcatori della 4ª giornata

La ‘Fase Campionato’ della Champions League è giunta alla sua quarta giornata: Il Bayern Monaco batte il PSG, Napoli e Juventus pareggiano contro Eintracht e Sporting di LIsbona.
Martedì 4 novembre
NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0
SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-3
Marcatori: 32’ rig. Saka, 46’ Merino, 68’ Merino
ATLETICO MADRID-UNION SAINT GILLOISE 3-1
Marcatori: 39′ Alvarez (A), 73′ Gallagher (A), 80′ Sykes (U), 96′ Llorente (A)
BODO/GLIMT-MONACO 0-1
Marcatori: 43′ Balogun
JUVENTUS-SPORTING 1-1
Marcatori: 12′ Araujo (S), 34′ Vlahovic (J)
LIVERPOOL-REAL MADRID 1-0
Marcatori: 61′ Mac Allister
OLYMPIACOS-PSV 1-1
Marcatori: 17′ Gelson Martins (O), 93′ Pepi (P)
PSG-BAYERN MONACO 1-2
Marcatori: 4′ Diaz (B), 32′ Diaz (B), 74′ Joao Neves (P)
TOTTENHAM-COPENAGHEN 4-0
Marcatori: 19′ Johnson, 51′ Odobert, 64′ Van de Ven, 67′ Palhinha
PAFOS-VILLARREAL
Mercoledì ore 18.45
QARABAG-CHELSEA
Mercoledì ore 18.45
AJAX-GALATASARAY
Mercoledì ore 21.00
BENFICA-BAYER LEVERKUSEN
Mercoledì ore 21.00
CLUB BRUGGE-BARCELLONA
Mercoledì ore 21.00
INTER-KAIRAT ALMATY
Mercoledì ore 21.00
MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND
Mercoledì ore 21.00
MARSIGLIA-ATALANTA
Mercoledì ore 21.00
NEWCASTLE-ATHLETIC BILBAO
Mercoledì ore 21.00
LA CLASSIFICA
|1
|Bayern Monaco
|12
|4
|4
|0
|0
|14
|3
|11
|VVVV
|2
|Arsenal
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|0
|11
|VVVV
|3
|PSG
|9
|4
|3
|0
|1
|14
|5
|9
|VVVP
|4
|Inter
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|0
|9
|VVV
|5
|Real Madrid
|9
|4
|3
|0
|1
|8
|2
|6
|VVVP
|6
|Liverpool
|9
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|5
|VPVV
|7
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|0
|7
|2
|5
|VNNV
|8
|B. Dortmund
|7
|3
|2
|1
|0
|12
|7
|5
|NVV
|9
|Man. City
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|VNV
|10
|Sporting CP
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|3
|VPVN
|11
|Newcastle
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|2
|6
|PVV
|12
|Barcellona
|6
|3
|2
|0
|1
|9
|4
|5
|VPV
|13
|Chelsea
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|PVV
|14
|Atletico Madrid
|6
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|1
|PVPV
|15
|Qarabag
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|5
|1
|VVP
|16
|Galatasaray
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|PVV
|17
|PSV
|5
|4
|1
|2
|1
|9
|7
|2
|PNVN
|18
|Monaco
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|6
|-2
|PNNV
|19
|Atalanta
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|5
|-3
|PVN
|20
|Eintracht Francoforte
|4
|4
|1
|1
|2
|7
|11
|-4
|VPPN
|21
|Napoli
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|PVPN
|22
|Olympique Marsiglia
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|4
|2
|PVP
|23
|Juventus
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|NNPN
|24
|Bruges
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|VPP
|25
|Athletic Bilbao
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|PPV
|26
|Union Saint-Gilloise
|3
|4
|1
|0
|3
|4
|12
|-8
|VPPP
|27
|Bodø/Glimt
|2
|4
|0
|2
|2
|5
|8
|-3
|NNPP
|28
|Pafos
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|NPN
|29
|Bayer Leverkusen
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|10
|-5
|NNP
|30
|Slavia P.
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|8
|-6
|NPNP
|31
|Olympiacos
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|9
|-7
|NPPN
|32
|Villarreal
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|PNP
|33
|Copenaghen
|1
|4
|0
|1
|3
|4
|12
|-8
|NPPP
|34
|Kairat
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|PPN
|35
|Benfica
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|PPP
|36
|Ajax
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|11
|-10
|PPP