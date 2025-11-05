Sfondo scuro Sfondo chiaro
Juventus, Spalletti:" c'è qualcosa ancora da migliorare""
Champions League: risultati e marcatori della 4ª giornata
Champions League- Inter-Kairat Almaty: probabili formazioni

Champions League: risultati e marcatori della 4ª giornata

Novembre 5, 2025
scritto daRedazione

La ‘Fase Campionato’ della Champions League è giunta alla sua quarta giornata: Il Bayern Monaco batte il PSG, Napoli e Juventus pareggiano contro Eintracht e Sporting di LIsbona.

Martedì 4 novembre

    NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0

SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-3

    Marcatori: 32’ rig. Saka, 46’ Merino, 68’ Merino

ATLETICO MADRID-UNION SAINT GILLOISE 3-1

    Marcatori: 39′ Alvarez (A), 73′ Gallagher (A), 80′ Sykes (U), 96′ Llorente (A)

BODO/GLIMT-MONACO 0-1

    Marcatori: 43′ Balogun

JUVENTUS-SPORTING 1-1

    Marcatori: 12′ Araujo (S), 34′ Vlahovic (J)

LIVERPOOL-REAL MADRID 1-0

    Marcatori: 61′ Mac Allister

OLYMPIACOS-PSV 1-1

    Marcatori: 17′ Gelson Martins (O), 93′ Pepi (P)

PSG-BAYERN MONACO 1-2

    Marcatori: 4′ Diaz (B), 32′ Diaz (B), 74′ Joao Neves (P)

TOTTENHAM-COPENAGHEN 4-0

    Marcatori: 19′ Johnson, 51′ Odobert, 64′ Van de Ven, 67′ Palhinha

PAFOS-VILLARREAL

    Mercoledì ore 18.45

QARABAG-CHELSEA

    Mercoledì ore 18.45

AJAX-GALATASARAY

    Mercoledì ore 21.00

BENFICA-BAYER LEVERKUSEN

    Mercoledì ore 21.00

CLUB BRUGGE-BARCELLONA

    Mercoledì ore 21.00

INTER-KAIRAT ALMATY

    Mercoledì ore 21.00

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND

    Mercoledì ore 21.00

MARSIGLIA-ATALANTA

    Mercoledì ore 21.00

NEWCASTLE-ATHLETIC BILBAO

    Mercoledì ore 21.00

LA CLASSIFICA

1Bayern Monaco12440014311VVVV
2Arsenal12440011011VVVV
3PSG943011459VVVP
4Inter93300909VVV
5Real Madrid94301826VVVP
6Liverpool94301945VPVV
7Tottenham84220725VNNV
8B. Dortmund732101275NVV
9Man. City73210624VNV
10Sporting CP74211853VPVN
11Newcastle63201826PVV
12Barcellona63201945VPV
13Chelsea63201743PVV
14Atletico Madrid642021091PVPV
15Qarabag63201651VVP
16Galatasaray6320156-1PVV
17PSV54121972PNVN
18Monaco5412146-2PNNV
19Atalanta4311125-3PVN
20Eintracht Francoforte44112711-4VPPN
21Napoli4411249-5PVPN
22Olympique Marsiglia33102642PVP
23Juventus3403178-1NNPN
24Bruges3310257-2VPP
25Athletic Bilbao3310247-3PPV
26Union Saint-Gilloise34103412-8VPPP
27Bodø/Glimt2402258-3NNPP
28Pafos2302115-4NPN
29Bayer Leverkusen23021510-5NNP
30Slavia P.2402228-6NPNP
31Olympiacos2402229-7NPPN
32Villarreal1301225-3PNP
33Copenaghen14013412-8NPPP
34Kairat1301219-8PPN
35Benfica0300327-5PPP
36Ajax03003111-10PPP
