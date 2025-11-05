Champions league: Juventuss-Sporting 1-1 Araujo poi Vlahovic

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Novembre 5, 2025
scritto daRedazione

la Juventus non è andata oltre l’1-1 all’Allianz Stadium contro lo Sporting di Lisbona nella quarta giornata di Champions League .

‘Lesordio casalingo di Spalletti sulla panchina bianconera è stato subito in salita con la rete del vantaggio di Araujo al 12′ al termine di un’azione corale della formazione portoghese. Due minuti più tardi lo Sporting ha centrato in pieno la traversa con Trincao . La reazione dei biancneri è arrivata con uno scatenato Vlahovic. L’attaccante serbo, sfiora il pareggio con Rui Siva che compie due veri vero miracli e, nulla può fare , al 34′ quando Thuram ve in percussione e dalla line di fondo mette al centro un rasoterra agganciato da Vlahovic che ha firma la rete dell’1-1. Nella rirpesa la Juve ciu prova, la più ghiottra occasione nel recupero Rui Silva nega il gol vittoria a David e una deviazione a Kostic. Bianconeri a quota tre punti in quattro partite.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SPORTING CP 1-1
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (38′ st Adzic), Thuram (26′ st Kostic), Cambiaso; Conceiçao (26′ st Zhegrova), Yildiz (42′ st David); Vlahovic (38′ st Miretti). A disp.: Perin, Scaglia, Adzic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi. All.: Spalletti.
Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis (22′ st Quaresma), Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes (37′ st Alisson); Quenda (22′ st Catamo), Trincao, Gonçalves (37′ st Morita); Ioannidis (26′ st Suarez). A disp.: Virginia, Reis, Kochorashvili, Ribeiro, Ramos, Blopa, Mangas. All.: Rui Borges.
Arbitro: Siebert (Germania)
Marcatori: 12′ Araujo (S), 34′ Vlahovic (J)
Ammoniti: Thuram, Cambiaso (J); Araujo, Gonçalves, Hjulmand (S)

Novembre 5, 2025
scritto daRedazione
