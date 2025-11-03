Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Tennis ATP Parigi: Sinner b.Shelton 6-3, 6-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Fiorentina, Pioli non intende dimettersi
Serie A: Sassuolo- Genoa 1-2

Serie A: Sassuolo- Genoa 1-2

Novembre 3, 2025
scritto daRedazione

Ossisgeno puro per il genoa in quel di Reggio Emilia. Il Grifone , centra la prima vittoria in campionato e batte al ‘Mapei Stadium’ il Sassuolo 2-1.

Senza Viera , sulla panchina rossoblù la coppia Murgita.Criscitoe il l gol di Ostigard a due minuti dalla fine regala il successo ai liguri. I rossoblu in vantaggio con Malinovskyi ma recuperati da Berardi per tutta la gara sono sembrati vivi, determinati, combattivi, come non si vedeva ormai da tempo, ora non sono nemmeno più ultimi in classifica

Sassuolo-Genoa 1-2,

tabellino

Marcatori: 18′ Malinovskyi, 47′ Berardi, 93′ Ostigard

SASSUOLO (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Muharemovic , Doig (77′ Coulibaly ); Koné (64′ Vrancxx), Matic , Thorstvedt ; Berardi (77′ Cheddira .), Pinamonti, Laurienté 5(64′ Fadera 5). Allenatore : Grosso

GENOA (3-5-2): Leali ; Marcandall (69′ Ellertsson ), Ostigard , Vasquez ; Martin , Frendrup , Thorsby (86′ Gronbaek s), Malinovskyi (69′ Masini), Norton-Cuffy ; Vitinha (59′ Messias ), Colombo (69′ Ekuban). All. Murgita-Criscito

Marcatori: 18′ Malinovskyi, 47′ Berardi, 93′ OstigardReti:

Arbitro : feliciani

Note: ammoniti: Malinovskyi, Marcandalli, Masini, Muharemovic

Novembre 3, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Fiorentina, Pioli non intende dimettersi

Novembre 3, 2025

Recommended for You

Milan , Allegri:”nei primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio”

Roma , Gasperini:”Siamo dispiaciuti per il risultato però purtroppo si sbagliano anche i rigori e le occasioni”

Torino , Baroni:”èenso che la mia espulsione sia stata eccessiva”

Lecce, Di Francesco:”abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica”