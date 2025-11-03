Serie A: Sassuolo- Genoa 1-2

Ossisgeno puro per il genoa in quel di Reggio Emilia. Il Grifone , centra la prima vittoria in campionato e batte al ‘Mapei Stadium’ il Sassuolo 2-1.
Senza Viera , sulla panchina rossoblù la coppia Murgita.Criscitoe il l gol di Ostigard a due minuti dalla fine regala il successo ai liguri. I rossoblu in vantaggio con Malinovskyi ma recuperati da Berardi per tutta la gara sono sembrati vivi, determinati, combattivi, come non si vedeva ormai da tempo, ora non sono nemmeno più ultimi in classifica
Sassuolo-Genoa 1-2,
tabellino
Marcatori: 18′ Malinovskyi, 47′ Berardi, 93′ Ostigard
SASSUOLO (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Muharemovic , Doig (77′ Coulibaly ); Koné (64′ Vrancxx), Matic , Thorstvedt ; Berardi (77′ Cheddira .), Pinamonti, Laurienté 5(64′ Fadera 5). Allenatore : Grosso
GENOA (3-5-2): Leali ; Marcandall (69′ Ellertsson ), Ostigard , Vasquez ; Martin , Frendrup , Thorsby (86′ Gronbaek s), Malinovskyi (69′ Masini), Norton-Cuffy ; Vitinha (59′ Messias ), Colombo (69′ Ekuban). All. Murgita-Criscito
Arbitro : feliciani
Note: ammoniti: Malinovskyi, Marcandalli, Masini, Muharemovic